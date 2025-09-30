Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình

Quyết định được Thủ tướng ký ngày 28-9.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, sinh ngày 15-3-1967, quê quán tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trưởng thành từ cơ sở, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng tại tỉnh Kiên Giang (trước đây), như: Bí thư, Chủ tịch huyện; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tháng 1-2025, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau khi thực hiện việc hợp nhất hành chính giữa TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, đồng chí tiếp tục được giao trọng trách làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ mở rộng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

PHAN THẢO