Trường CĐ Kinh tế TPHCM chậm trả lương cho viên chức, người lao động

Theo phản ánh của nhiều cán bộ giảng viên, người lao động của Trường CĐ Kinh tế TPHCM, lương và một số khoản tiền khác của họ từ tháng 2-2026 đến nay chưa được thanh toán.

Cơ sở Trường CĐ Kinh tế TPHCM tại 33 Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài, TPHCM

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, ngày 9-2, Trường CĐ Kinh tế TPHCM đã ban hành Thông báo số 91/TB-CĐKT về việc thanh toán một số chế độ đối với viên chức, người lao động.

Thông báo nêu: một số khoản thanh toán chế độ tháng 2-2026 của trường chưa thể ký thanh toán được. Nhà trường thông báo đến viên chức, người lao động về việc chậm thanh toán một số chế độ: các khoản lương, phụ cấp, phúc lợi tháng 2-2026; tiền khối lượng giờ quy đổi từ công tác khảo thí và các hoạt động chuyên môn khác... Lý do: đang thực hiện thủ tục đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng.

Một cán bộ nhà trường cho biết, tính đến ngày 18-3, trường đã chậm trễ thanh toán các khoản tiền thuộc kỳ thanh toán tháng 2 và tháng 3-2026 cho viên chức và người lao động, tổng thời gian chậm là 52 ngày liên tục. Việc này gây rất nhiều khó khăn cho đời sống của giảng viên, người lao động.

Thống kê số lượng cán bộ, viên chức người lao động cùa Trường CĐ Kinh tế TPHCM hiện nay

Trước lý do được đề cập được trong thông báo, một giảng viên phân tích: căn cứ theo Điều 94 và khoản 4, 5 Điều 97 của Bộ luật lao động 2019; khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự thì việc nhà trường chậm trễ thanh toán các khoản tiền thuộc kỳ thanh toán tháng 2 và tháng 3-2026 cho viên chức và người lao động do chưa bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng, không phải là sự kiện bất khả kháng.

Giảng viên này cho biết thêm, việc chậm trễ thanh toán các khoản tiền nói trên đã gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi, đời sống và tinh thần của viên chức và người lao động.

Được biết, theo quyết định số 208/QĐ-SGDĐT ngày 21-1-2021 của Giám đốc Sở GD-ĐT, ông Trần Văn Tú được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TPHCM từ ngày 1-2-2021, thời hạn giữ chức vụ 5 năm. Tức là, đến ngày 1-2-2026 ông Trần Văn Tú hết nhiệm kỳ…

Trong khi đó, căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tại khoản 1 Điều 51 quy định Thủ tục bổ nhiệm lại, quy định: chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với viên chức…

Hiện nhiều cán bộ, giảng viên và người lao động nhà trường đã gửi kiến nghị và mong muốn UBND TPHCM, Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT TPHCM sớm đưa ra phương án giải quyết bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phân công lãnh đạo phụ trách điều hành nhằm đảm bảo quyền lợi của viên chức và người lao động thuộc Trường CĐ Kinh tế TPHCM.

THANH HÙNG