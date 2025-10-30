Pearson và EMG Education ký kết Hợp tác Chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục tại Việt Nam

Ngày 30-10 (giờ địa phương), tại London, Vương quốc Anh , Pearson Education và EMG Education đã công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác giáo dục toàn diện. Thỏa thuận này tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp khảo thí tiên tiến nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính của Bộ GD-ĐT.

Lễ ký kết diễn ra trang trọng tại London dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các thành viên chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và quan chức Chính phủ Anh. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Theo thỏa thuận, Pearson sẽ chuyển giao các giải pháp khảo thí tiên tiến, ứng dụng AI trong việc xây dựng ngân hàng đề thi, tự động hóa chấm thi và phân tích dữ liệu chuyên sâu. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng mô hình giáo dục tích hợp, kết hợp chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam với khung chương trình quốc tế Pearson Edexcel, nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và các kỹ năng hội nhập toàn cầu cho học sinh Việt Nam.

Sự hợp tác này trực tiếp hỗ trợ các chủ trương chiến lược trong giáo dục, đào tạo Việt Nam như Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW về chuyển đổi số trong giáo dục, cũng như Kết luận 91-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án 2371/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với EMG Education để mang những công nghệ giáo dục tiên tiến nhất của Pearson đến Việt Nam", đại diện của Pearson cho biết. Theo đại diện của Pearson: "Bằng cách kết hợp chuyên môn toàn cầu của chúng tôi với sự am hiểu sâu sắc về giáo dục Việt Nam của EMG Education, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ tạo ra những tác động đột phá, hỗ trợ học sinh và giáo viên trong kỷ nguyên số, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục quan trọng của quốc gia”.

Phát biểu về sự hợp tác, đại diện của EMG Education chia sẻ: "Việc ký kết với Pearson là một bước tiến quan trọng trong sứ mệnh của EMG Education nhằm mang lại cho học sinh Việt Nam cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng quốc tế. Hợp tác này không chỉ giúp hiện đại hóa công tác khảo thí và giảng dạy tiếng Anh mà còn trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để tự tin hội nhập toàn cầu, góp phần hiện thực hóa các chủ trương về chuyển đổi số và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Pearson Education là tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới với lịch sử phát triển lâu đời và là đơn vị khảo thí, cấp văn bằng lớn nhất Anh quốc. Với sứ mệnh hỗ trợ người học đạt được những tiến bộ trong cuộc sống thông qua con đường học tập, Pearson cung cấp tài nguyên, công nghệ giáo dục, và hệ thống bằng cấp giúp người học trên toàn thế giới phát huy tiềm năng và chinh phục những mục tiêu cao hơn trên hành trình học tập. EMG Education là đơn vị giáo dục tại Việt Nam với thế mạnh về hợp tác quốc tế, phát triển các chương trình học thuật, ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI trong công tác dạy và học tiếng Anh. Là đối tác chiến lược của nhiều tổ chức giáo dục lớn trên thế giới, EMG Education không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, khảo thí, nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số và STEM, cũng như luôn tiên phong ứng dụng những công nghệ giáo dục tiên tiến trên thế giới nhằm mang đến cho người học cơ hội và hành trang để gặt hái thành công trên trường quốc tế.

PHƯƠNG CHINH