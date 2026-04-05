Trường ĐH Quốc gia Malaysia vô địch Giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế 2026

Chiều 5-4, tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), đã diễn ra lễ bế mạc và trận chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế lần thứ II – 2026.

Trường Đại học Quốc gia Malaysia vô địch giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế 2026

Trận đấu có sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik trên khán đài đã thu hút sự quan tâm lớn từ sinh viên và người hâm mộ bóng đá. HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã giao lưu với khán giả, tặng hoa và động viên tinh thần các cầu thủ trước khi trận đấu diễn ra.

HLV Kim Sang-sik tặng hoa và động viên tinh thần các cầu thủ trước khi trận đấu diễn ra

Trận chung kết giữa Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Quốc gia Malaysia được giới chuyên môn đánh giá là "trận chung kết trong mơ".

Trường Đại học Quốc gia Malaysia (áo đen) trong trận chung kết gặp Trường Đại học Thủy lợi

Sau 90 phút thi đấu hào hứng, hai đội hòa nhau 1 - 1. Trong loạt sút luân lưu 11m, Trường Đại học Quốc gia Malaysia giành chiến thắng 8-7, lên ngôi vô địch.

Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, sau hơn một tuần tranh tài sôi động, giải đấu đã khép lại với trận chung kết hấp dẫn. Ban tổ chức kỳ vọng các đội bóng có những trải nghiệm đáng nhớ cả trong và ngoài sân cỏ tại phố biển Nha Trang.

Với chức vô địch, Trường Đại học Quốc gia Malaysia nhận 6.000 USD tiền thưởng, Trường Đại học Thủy lợi giành ngôi á quân (4.000 USD), còn Trường Đại học Svay Rieng (Campuchia) xếp hạng ba với 2.000 USD. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phong cách trị giá 1.500 USD.

Giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế lần thứ II – 2026 có 6 đội tham dự, gồm: Trường Đại học Nha Trang (chủ nhà), Trường Đại học Thủy lợi (đương kim vô địch Giải Thanh niên sinh viên Việt Nam), Trường Đại học Quốc gia Singapore, Trường Đại học Lào, Trường Đại học Quốc gia Malaysia và Trường Đại học Svay Rieng (Campuchia).

HIẾU GIANG