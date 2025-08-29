Trường học điều chỉnh thời gian vào học buổi sáng

Năm học 2025-2026, nhiều trường THCS và THPT trên địa bàn TPHCM thông báo lùi thời gian vào học buổi sáng, bắt đầu từ 7 giờ 30, thay vì từ 7 giờ hoặc 7 giờ 15 như các năm học trước. Nguyên nhân của việc điều chỉnh thời gian vào học là nhằm phù hợp với quy định tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD-ĐT, đồng thời tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh trong việc đưa con em đến trường.

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM), giờ vào học buổi sáng trong năm học 2025-2026 là 7 giờ 30 (trước đây là 7 giờ) và kết thúc vào lúc 16 giờ. Học sinh học 4 tiết vào buổi sáng và 3 tiết vào buổi chiều, đáp ứng đúng quy định dạy học không quá 7 tiết/ngày của Bộ GD-ĐT. Hiệu trưởng nhà trường Đỗ Đình Đảo cho biết, các năm học trước, học sinh cấp THCS và THPT được học tối đa 8 tiết/ngày nhưng từ năm học này, quy định mới chỉ cho phép học tối đa 7 tiết/ngày.

Do đó, nhà trường điều chỉnh thời gian vào học buổi sáng muộn hơn 30 phút để học sinh có thêm thời gian ăn sáng, sinh hoạt tại nhà. Buổi chiều, giờ học kết thúc vào lúc 16 giờ. Sau thời gian này, học sinh có thể tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại trường trong lúc chờ cha mẹ đến đón. Đây cũng là cách làm của nhiều trường THCS và THPT trong năm học này.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc yêu cầu các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có; quan tâm sự phân hóa các đối tượng học sinh, tổ chức dạy học không thu phí đối với các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp và học sinh có kết quả học tập chưa đạt theo yêu cầu của chương trình giáo dục hiện hành. Riêng đối với cơ sở giáo dục khó khăn về cơ sở vật chất và giáo viên ở một số môn học, cần nghiên cứu dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, sử dụng các phòng học bộ môn theo hình thức liên lớp hoặc liên trường, phát huy hiệu quả của mô hình “Lớp học số”.

THU TÂM