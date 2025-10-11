Xã hội

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là tấm gương sáng về chăm lo việc đạo, việc đời

Ngày 10-10, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn, đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM), đồng chí Nguyễn Thị Thanh cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Trong sổ tang, đồng chí Nguyễn Thị Thanh bày tỏ lòng vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo cho việc đạo, việc đời để các thế hệ tăng ni và tín đồ Phật giáo Việt Nam noi theo.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo và hướng dẫn hoạt động của Giáo hội, tăng ni, phật tử đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở cương vị nào Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, trọn đời cống hiến cho Đạo pháp và dân tộc. Sự ra đi của Hòa thượng là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt Nam và xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chân thành phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ pháp quyến, gia quyến và đồng bào phật tử.

Cùng ngày, đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn, đã đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh; đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn, đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

NGÔ BÌNH

