Trường Quân sự Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Sáng 10-11, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (10-11-1945 - 10-11-2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 9 qua các thời kỳ; các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng Trường Quân sự Quân khu 9.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Trường Quân sự Quân khu 9

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Quân sự Quân khu 9.

Từ tên gọi Trường Quân chính liên tỉnh Hậu Giang, Trường Quân chính Quang Trung, đến Trường Quân chính Quân khu và Trường Quân sự Quân khu 9 hiện nay, mặc dù phải di chuyển qua nhiều địa bàn đóng quân, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, nhưng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của trường luôn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bền gan, vững chí, chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Mỗi chiến công, thành tích của trường đều gắn liền với những địa danh, vùng đất thấm đẫm nghĩa tình quân dân, với lịch sử phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9, của quân và dân ĐBSCL trung dũng, kiên cường.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trường Quân sự Quân khu 9 vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; tặng thưởng 8 huân chương các loại, 1 Cờ Thành đồng Tổ quốc, 3 Cờ thi đua của Chính phủ, 19 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 7 Cờ thi đua của Bộ tư lệnh Quân khu 9 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

NHẬT ĐỨC - VĨNH TƯỜNG