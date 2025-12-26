Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận chuyên tâm, thạo việc

TPHCM tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và “chuyên tâm, thạo việc”.

Ngày 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đại biểu dự tổng kết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ mong muốn, ngành tuyên giáo và dân vận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, “đã sáng tạo thì sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa”, đầu tư cho công tác tuyên giáo và dân vận với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.

Nêu rõ những sự kiện lớn, trọng đại trong năm 2026 và nhiều nhiệm vụ lớn, nặng nề, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, vai trò cao hơn, quan trọng hơn và yêu cầu đối với kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo và dân vận cũng cao hơn.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu, đội ngũ cán bộ nghiên cứu kỹ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, công tác tuyên giáo và dân vận phải thực hiện tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Qua đó tạo sự đồng thuận để đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân thành phố trực tiếp tham gia, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cao nhất, tốt nhất ngay trong năm đầu tiên.

Các cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công tác tuyên giáo và dân vận phải truyền được cảm hứng và trở thành động lực cho người dân thành phố chủ động góp công, góp sức, góp của cho công cuộc xây dựng, phát triển thành phố theo định hướng mới trong nhiệm kỳ mới.

Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để có thể phát huy nguồn lực sẵn có của thành phố, cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo, cần tiếp tục đổi mới phương thức và đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, định hướng thông tin đi trước ở thế chủ động.

Đồng thời, bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội kịp thời; phát hiện và tham mưu xử lý các vấn đề nhạy cảm, không để bị động, hình thành các điểm nóng trên địa bàn thành phố.

Các cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng với đó, thực hiện tốt Nghị quyết 57, nhất là việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin, phát triển mạng xã hội, sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, phải xem đây là một công cụ phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên giáo và dân vận.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ đang công tác tại các xã, phường, đặc khu sau sắp xếp.

TPHCM đã triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo phù hợp, nhanh và không kéo dài. Việc này nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ có kỹ năng, kiến thức, triển khai có hiệu quả các công việc được giao trong điều kiện công việc nhiều, mới, yêu cầu cao.

Các cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận của thành phố vững chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và “chuyên tâm, thạo việc”.

Các cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng ở các xã, phường, đặc khu, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận đạt yêu cầu, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình sớm nhất.

Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ đội ngũ phóng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội để họ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Tấn Linh, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tống Thanh Hùng, nguyên Chuyên viên chính Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước và Dân tộc - Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Ngoài ra, 5 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 21 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG