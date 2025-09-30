Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng

Pháp luật

Ngày 30-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố thêm 4 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (số 180 Trần Phú, phường Hải Châu).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Các bị can bị khởi tố gồm: Nông Thị Thu – Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng; Lê Hồng Hải – Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng; cùng hai nhân viên Đội Trợ lý bác sĩ là Đỗ Thị Hảo và Phạm Thị Mỹ Hạnh. Cả bốn bị can bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo điều tra, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chuyên khoa nam – phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục, phá thai… Tuy nhiên, tại đây tồn tại đường dây tổ chức khám, điều trị bằng “bác sĩ giả”, không có bằng cấp chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề y.

Cá biệt, có nhân viên chưa học hết lớp 12 vẫn tham gia tư vấn, khám bệnh và ra y lệnh điều trị. Khi có đoàn kiểm tra, các “bác sĩ giả” được bố trí lối đi riêng xuống tầng hầm để né tránh, nhường vị trí cho bác sĩ có chứng chỉ hành nghề – người vốn hiếm khi có mặt tại cơ sở.

Ngoài ra, phòng khám còn có hành vi "vẽ bệnh", nâng khống chi phí để trục lợi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, cơ sở này đã thu lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng từ 101 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Trước đó, ngày 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý và nhân viên Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

