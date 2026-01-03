Cảnh sát kịp thời cứu người đàn ông nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội

Xã hội

Lúc 16 giờ ngày 3-1, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội nhận được tin báo có người nhảy cầu Vĩnh Tuy, ngay sau đó lực lượng được điều động tới hiện trường. 

Chiều cùng ngày, Công an TP Hà Nội thông tin, lúc gần 16 giờ, nhận được tin báo của người dân về việc có 1 người nhảy cầu Vĩnh Tuy, đơn vị đã điều động Đội Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH) xuất 1 cano, 1 xe cứu thương cùng 8 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

2244.jpg
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Thấy nạn nhân còn sống, các chiến sĩ nhanh chóng đưa phao cứu hộ, tiếp cận và cứu nạn nhân lên cano, tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và chuyển vào Bệnh Trung ương Quân đội 108.

Lực lượng công an đưa nạn nhân lên cano

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên T.M.L. (sinh năm 1986, thường trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

