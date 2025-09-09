Truy tố chủ cơ sở thẩm mỹ xăm mặt “tình địch”

Ngày 9-9, liên quan vụ một phụ nữ tố bị đánh ghen bằng cách xăm mặt gây xôn xao dư luận, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, đề nghị truy tố các bị can liên quan.

Chị P.H.M. bị hành hung và xăm lên mặt. ẢNH: CTV

Theo đó, Nguyễn Như Ý (39 tuổi, chủ một cơ sở thẩm mỹ tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và Phan Phương Thảo (23 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) bị đề nghị truy tố về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích".

Theo kết luận điều tra, khoảng 15 giờ ngày 10-4-2025, N.P.Đ.N. (quen biết Nguyễn Như Ý) phát hiện xe của T.C.N. (chồng Nguyễn Như Ý) đậu bên trong nhà nghỉ trên địa bàn xã Năm Căn, nên báo cho Ý biết.

Nhận được tin, Nguyễn Như Ý nhờ Phan Phương Thảo thuê taxi. Khi Thảo đi qua cầu Kênh Tắc thì phát hiện chị P.H.M. chạy xe trên đường. Thảo gọi Ý cùng đến, khống chế M. đưa lên xe ô tô về cơ sở thẩm mỹ của Ý.

Tại đây, Thảo giữ hai tay chị M. để Ý dùng tay đánh vào đầu, mặt, lưng; dùng kéo cắt tóc, máy phun xăm có kim xăm vào vùng trán và dùng chất lỏng đổ lên vùng mặt bên phải chị M..

Giám định pháp y xác định, chị M bị thương tích 8%. Đặc biệt, các vết bỏng hóa chất ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ khuôn mặt, gây tổn hại nặng đến hình ảnh cá nhân nạn nhân.

Hiện Ý và Thảo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú". Ngoài ra, Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra cũng kiến nghị xử lý hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng của T.C.N. và P.H.M.

TẤN THÁI