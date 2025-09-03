Truy tố cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo, về hai tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế". Em trai ông Tam là Phạm Xuân Tình, Tổng Giám đốc Công ty, cũng bị truy tố về tội "Trốn thuế".

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo thành lập năm 2016 do Phạm Văn Tam làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Đến tháng 7-2017, công ty thay đổi đăng ký lần thứ tư, Phạm Xuân Tình được đưa lên giữ chức Giám đốc, còn ông Tam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, trực tiếp điều hành hoạt động.

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo lúc chưa bị bắt

Kết quả thanh tra thuế từ năm 2016 đến tháng 7-2019 xác định Công ty Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng với Công ty VTB gia công, lắp ráp mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách kế toán.

Ngoài ra, công ty còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán và khai thuế là hoạt động thương mại.

Kết luận giám định cho thấy, trong giai đoạn 2017 đến quý 2-2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, gồm thuế GTGT hơn 4,1 tỷ đồng và thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 11,5 tỷ đồng. Đến tháng 3-2020, công ty đã nộp khắc phục hơn 15,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phạm Văn Tam đã thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài nhưng khai báo không trung thực nhằm tránh kiểm tra chất lượng.

Cụ thể, công ty Sa Huỳnh đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 11-7-2018, giám đốc, đại diện theo pháp luật là bà Huỳnh Thị Sà Quôl. Năm 2018, công ty thay đổi giám đốc, đại diện theo pháp luật thành ông Trương Ngọc Liêm. Ngày 5-9-2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại cảng ICD Phước Long 3, TPHCM.

Căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng và các chứng cứ đã thu thập được, cơ quan tố tụng xác định bị can Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện hành vi buôn lậu một lô hàng vào ngày 5-9-2018 tại Cảng ICD Phước Long 3, TPHCM. Qua định giá, lô hàng buôn lậu trị giá 414,7 triệu đồng.

CẨM NƯƠNG