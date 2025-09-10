UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo, từ ngày 15-9-2025, toàn bộ thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Từ 15-9, Đà Nẵng dừng đăng ký doanh nghiệp trực tiếp mà chuyển sang nhận hồ sơ trực tuyến hoàn toàn

Sở Tài Chính TP Đà Nẵng cho biết, sở vừa có Thông báo số 122/TB-STC ngày 10-9, gửi đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp việc đăng ký sẽ không còn thực hiện trực tiếp tại quầy mà chuyển sang hình thức nộp hồ sơ qua mạng 100% trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

Đại diện Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, việc triển khai đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn qua mạng là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số, giúp tăng tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Chủ trương này thể hiện quyết tâm hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Việc đăng ký trực tuyến cũng hỗ trợ cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, thống kê, xử lý hồ sơ nhanh hơn, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận.

Để thuận tiện trong quá trình chuyển đổi, Sở Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp chủ động truy cập website https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn để tìm hiểu quy trình, chuẩn bị hồ sơ. Trường hợp cần hỗ trợ, doanh nghiệp liên hệ Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính TP Đà Nẵng (Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; ĐT: 0236.3821755).

Việc chuyển toàn bộ thủ tục đăng ký doanh nghiệp sang trực tuyến được xem là bước tiến mới trong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH