Bắt giữ 3 tàu dùng kích điện đánh cá trên đầm Thị Nại

Thông tin trên được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết vào ngày 21-4. Theo đó, lúc 2 giờ 20 cùng ngày, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Nhơn Lý thuộc BĐBP tỉnh Gia Lai, triển khai phương tiện, công cụ hỗ trợ tuần tra ở khu vực đầm Thị Nại thuộc địa phận xã Tuy Phước (Gia Lai). Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 tàu cá dùng kích điện khai thác hải sản tại khu vực thôn Nhân Ân (xã Tuy Phước).
Qua kiểm tra, Tổ tuần tra xác định chủ 3 tàu cá, gồm: V.T.V. (39 tuổi), L.V.N. (40 tuổi) và V.N.D. (43 tuổi; cùng trú xã Tuy Phước). Trong đó có 2 tàu cá không có số đăng ký. Lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ kích điện tự chế, 6 gọng thép chích điện cùng nhiều tang vật liên quan.
Nhận định hành vi nguy hiểm, tận diệt nguồn lợi thủy sản, đơn vị lập biên bản tạm giữ 3 phương tiện cùng tang vật để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.