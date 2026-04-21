Xã hội

Bắt giữ 3 tàu dùng kích điện đánh cá trên đầm Thị Nại

SGGPO

Lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tuần tra, bắt quả tang 3 tàu cá sử dụng xung điện, xiếc máy khai thác hải sản trái phép trên đầm Thị Nại.

Thông tin trên được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết vào ngày 21-4. Theo đó, lúc 2 giờ 20 cùng ngày, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Nhơn Lý thuộc BĐBP tỉnh Gia Lai, triển khai phương tiện, công cụ hỗ trợ tuần tra ở khu vực đầm Thị Nại thuộc địa phận xã Tuy Phước (Gia Lai). Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 tàu cá dùng kích điện khai thác hải sản tại khu vực thôn Nhân Ân (xã Tuy Phước).

z7747809810597_f7d2d6ffd0681b821ef4d0e9e7fc9525.jpg
Lực lượng biên phòng đang kiểm tra, thu giữ tang vật, bằng chứng tại hiện trường. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra xác định chủ 3 tàu cá, gồm: V.T.V. (39 tuổi), L.V.N. (40 tuổi) và V.N.D. (43 tuổi; cùng trú xã Tuy Phước). Trong đó có 2 tàu cá không có số đăng ký. Lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ kích điện tự chế, 6 gọng thép chích điện cùng nhiều tang vật liên quan.

Nhận định hành vi nguy hiểm, tận diệt nguồn lợi thủy sản, đơn vị lập biên bản tạm giữ 3 phương tiện cùng tang vật để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục

