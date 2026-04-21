Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện thân nhân gia đình đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đại diện dòng họ Hà Huy…

Mở đầu buổi lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi”, đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng và tự hào về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho Đảng và dân tộc.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ôn lại lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối tiêu biểu, tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.

Đồng chí Hà Huy Tập, sinh ngày 24-4-1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam, đồng thời để lại nhiều bài học quý báu. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ở đồng chí hội tụ tư duy lý luận sắc bén, bản lĩnh kiên cường, khí tiết người cộng sản chân chính, trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của đồng chí Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ: "Chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và tương lai dân tộc; tự nhắc mình không ngừng rèn luyện, học tập, noi theo các bậc tiền bối. Đó là lòng yêu nước gắn với lý tưởng cộng sản, khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng con người; là niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; là tinh thần kiên trung, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung; là tư duy lý luận sắc bén gắn với thực tiễn và yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Và hơn hết, đó là bản lĩnh người cộng sản chân chính: càng gian nan càng vững chí, càng thử thách càng sáng rõ niềm tin, giữ vững phương hướng, khí tiết, hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết".

Phát huy tinh thần và tầm vóc tư tưởng của đồng chí Hà Huy Tập, trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy sức sáng tạo của con người Việt Nam. Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế; tăng trưởng phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị - xã hội; kiên quyết không đánh đổi các giá trị lâu dài lấy lợi ích ngắn hạn. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân; để nhân dân là trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, để thực hiện được khát vọng phát triển lớn, phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, tinh thần khởi nghiệp và trách nhiệm công dân trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội: học tập nghiêm túc hơn, lao động sáng tạo hơn, sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh - quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Trần Phú và nhiều anh hùng, liệt sĩ - việc noi gương các bậc tiền bối phải thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học, cách mạng thành sức mạnh nội sinh, động lực cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, nhưng phía trước còn nhiều nhiệm vụ lớn, đòi hỏi nỗ lực cao hơn, quyết liệt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta noi gương đồng chí bằng những hành động cụ thể trong công tác, học tập, lao động và chiến đấu hàng ngày, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, đảng viên bắt đầu từ việc thiết thực nhất: làm tốt hơn nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân. Đồng thời, phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt; đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực, trì trệ, bệnh hình thức; tạo chuyển biến thực chất, mang lại kết quả cụ thể trong đời sống nhân dân.

Từ nay đến năm 2030 và 2045 - hai dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và thành lập Nước, chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, việc mới, đòi hỏi ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng và hành động quyết liệt hơn. Tấm gương đồng chí Hà Huy Tập - kiên trung, trí tuệ, kỷ luật, tận hiến, niềm tin sắt son sẽ luôn là nguồn sáng cổ vũ chúng ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Dịp này, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã trao cho tỉnh Hà Tĩnh Bằng công nhận Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (ở xã Cẩm Hưng) là Di tích Lịch sử cấp quốc gia.

DƯƠNG QUANG