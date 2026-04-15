Sắp có không khí lạnh trái mùa gây mưa, nắng nóng sẽ dịu dần

Sáng 15-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Thời tiết miền Bắc nhiều mây, dấu hiệu sắp mưa. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 16-4 đến ngày 17-4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500m, khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, rải rác có dông.

Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 17-4, Bắc bộ trời chuyển mát.

Cơ quan dự báo cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Bảng nhiệt độ thực đo ngày 14-4, nguồn số liệu: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ (°C) Lai Châu Mường Tè 38,5 Điện Biên Mường Lay 37,8 Sơn La Sông Mã 37,1 Nghệ An Quỳ Châu 38,5 Tương Dương 40,4 Quỳ Hợp 40,5 Tây Hiếu 37,9 Con Cuông 38,3 Vinh 38,8 Hà Tĩnh Hương Sơn 38,2 Hương Khê 38,2 Quảng Trị Tuyên Hóa 40,5 Đông Hà 39,6 Khe Sanh 37,4 TP Huế Huế 38 Nam Đông 39,8 TP Đà Nẵng Trà My 37,4 Đắk Lắk Sơn Hòa 38,6 Gia Lai Ayunpa 38,5

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, ngày 15 và 16-4, khu vực Tây Bắc Bắc bộ và phía Bắc cao nguyên Trung bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp nhất 45-50%.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm thấp nhất 40-45%.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 45-50%.

Các nơi khác ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nam bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của không khí lạnh yếu trái mùa, từ ngày 17-4, nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ kết thúc, các khu vực còn lại có khả năng dịu dần.

PHÚC VĂN