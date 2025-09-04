Tự hào với dấu ấn “Made in Vietnam”

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước (ở xã Đông Anh, Hà Nội), những hình ảnh tưởng chừng chỉ có trong phim đã trở thành hiện thực. Từ các tổ hợp khí tài hiện đại, robot hình người giao tiếp bằng tiếng Việt, đến robot giao hàng tự hành và chó robot…, tất cả đều minh chứng cho một điều: công nghệ Việt Nam không dừng lại ở mức trình diễn mà đã tạo ra một bước tiến dài đầy ấn tượng.

Màn trình diễn của trí tuệ nhân tạo Việt

Trong không gian trưng bày của Bộ KH-CN, robot hình người do VinMotion phát triển đã trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Với chiều cao gần 1,7 mét và cử động linh hoạt, robot không chỉ biết vẫy tay hay cúi chào mà còn trò chuyện bằng tiếng Việt một cách tự nhiên.

Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không được Viện Khoa học và công nghệ quân sự (Bộ Tổng Tham mưu) giới thiệu. Ảnh: TRẦN LƯU

Dòng người chen chân đứng kín khu vực, ai cũng háo hức chờ đợi đến lượt mình tương tác. Nhiều khách tham quan không khỏi phấn khích khi robot gọi đúng tên, tạo nên một khoảnh khắc khó quên. “Con chưa bao giờ thấy robot nào biết nói chuyện như thế, thật thú vị và hiện đại!”, Nguyễn An Minh, học sinh đến từ Nha Trang, hào hứng chia sẻ.

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ hơn là những robot này hoàn toàn “Made in Vietnam”. Chỉ trong 7 tháng, nhóm kỹ sư do Hoàng Quốc Đông dẫn đầu đã phát triển 12 mẫu robot hình người, cho thấy tiềm năng ứng dụng to lớn. Một điểm nhấn khác là công nghệ Multi-Agent AI, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, được tích hợp, giúp robot tương tác thông minh và đa ngôn ngữ với tốc độ phản hồi gần như tức thì. Khả năng phản ứng nhanh và trả lời chính xác của robot đã thuyết phục ngay cả những người am hiểu công nghệ.

Bước tiến thần tốc của công nghệ Việt

Tại khu vực triển lãm ngoài trời của Bộ Quốc phòng, tổ hợp tên lửa Trường Sơn (VCS-01) “Make in Vietnam” thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây là sản phẩm tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, với khả năng cơ động cao và tiêu diệt hiệu quả mục tiêu mặt nước. Cùng với nhiều vũ khí, khí tài hiện đại (thiết bị trinh sát phóng xạ đường không của Viện Khoa học và công nghệ quân sự; UAV đa năng tầm xa, cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát điện tử...) được trưng bày tại triển lãm là minh chứng sống động cho khả năng làm chủ công nghệ quân sự hiện đại của Việt Nam.

Tại triển lãm, trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh cũng giới thiệu những thành tựu nổi bật như radar chống drone, hệ thống giám sát hiện đại, các thiết bị viễn thông quân sự tiên tiến cho thấy bước tiến vượt bậc của khoa học quân sự Việt Nam. Nếu trong giai đoạn kháng chiến, vũ khí tự chế như súng Bazooka cải tiến của Giáo sư Trần Đại Nghĩa từng trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt, thì nay các sản phẩm công nghệ cao đã khẳng định vị thế mới.

Song song với quốc phòng, lĩnh vực an ninh công cộng cũng ghi dấu bằng việc ứng dụng AI và công nghệ hình ảnh. Các hệ thống camera AI có khả năng nhận diện, phân tích hình ảnh trong chớp mắt, góp phần quan trọng trong giám sát, điều tra, quản lý trật tự xã hội. Triển lãm còn trưng bày những thiết bị thông tin quân sự tối tân, từ các trạm vô tuyến đến hạ tầng viễn thông số hóa, khẳng định sự đồng bộ hóa giữa năng lực nghiên cứu quốc phòng và hệ thống an ninh quốc gia.

Sau 6 ngày mở cửa (từ ngày 28-8 đến đến ngày 2-9), Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” thu hút gần 4 triệu lượt khách tham quan - kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Trước nhu cầu của người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15-9, tạo cơ hội cho người dân khám phá và trải nghiệm các hoạt động, thành tựu của Việt Nam.

Trong lĩnh vực y tế, công nghệ được thể hiện qua thiết bị chẩn đoán hình ảnh AI, robot hỗ trợ phẫu thuật và nền tảng y học từ xa. Robot phẫu thuật giúp mang lại độ chính xác vượt trội, giảm rủi ro và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. Đáng chú ý, kính thực tế tăng cường Hololens cho phép bác sĩ tuyến dưới kết nối trực tiếp với chuyên gia theo thời gian thực, hiển thị chỉ dẫn ngay tại vị trí cần thao tác.

Trong khu vực trưng bày của hàng không và vũ trụ, Việt Nam ghi dấu ấn với việc làm chủ công nghệ vệ tinh Vinasat-1, đánh dấu cột mốc lịch sử sở hữu vệ tinh riêng. Mô hình vệ tinh cùng các thiết bị mô phỏng viễn thông vũ trụ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ, biến trải nghiệm thành một “lớp học công nghệ” sống động. Sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ cao do người Việt tạo ra đã khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

MAI AN