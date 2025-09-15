Từ ngày 20-9, đường sắt mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 cho cá nhân

Ngành đường sắt vừa cho biết, vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 cho tập thể đã được mở bán từ ngày 15-9 đến ngày 19-9. Vé cá nhân sẽ được mở bán rộng rãi từ 8 giờ ngày 20-9.

Vé sẽ được bán trên các kênh gồm, website: www.dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý chính thức; qua ứng dụng, ví điện tử: Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động… hoặc qua tổng đài ga Sài Gòn 19001520, ga Hà Nội 19000109. Mỗi khách hàng được mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi được mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi); mỗi vé người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an đi công tác đột xuất, ra quân, nhập ngũ và phóng viên đi tác nghiệp cũng được mua ghế phụ.

Trong thời gian vận tải Tết Bính Ngọ 2026, hành khách mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900km, mức giảm giá 5%-15%; khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15-2 và đi từ 1.000km trở lên được giảm 3%; khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2% đến 12%; khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về; sinh viên được giảm từ 10% đến 20%.

Hành khách muốn đổi, trả vé phải chịu mức khấu trừ 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu đối với các vé đi tàu trong khoảng thời gian cao điểm và phải thực hiện trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên đối với vé cá nhân, 48 giờ đối với vé tập thể.

Ngành đường sắt khuyến nghị, hành khách nên đến trực tiếp hệ thống nhà ga, đại lý bán vé trên toàn quốc để mua vé, mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua vé tàu giảm giá, không mua vé tàu qua “cò vé”. Hành khách có thể kiểm tra lại vé điện tử của mình bằng cách truy cập trang website: dsvn.vn, vào mục “KIỂM TRA VÉ” điền đầy đủ thông tin, so sánh thông tin trên hệ thống và trên thẻ lên tàu.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giai đoạn cao điểm vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 bắt đầu từ ngày 3-2-2026 đến ngày 8-3-2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trong giai đoạn này, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu/ngày, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách.

Trong đó, với tàu khách Thống Nhất, bên cạnh 7 đôi tàu khách chạy thường xuyên (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24), sẽ có 2 đôi tàu chạy tăng cường là: TN3/4 và TN5/6.

Với tàu khách khu đoạn, bên cạnh 12 đôi tàu chạy thường xuyên, tuyến Sài Gòn - Vinh chạy tăng cường 2 đôi (SE13/SE14, SE15/SE16); tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi chạy tăng cường 1 đôi (SE25/SE26); tuyến Nha Trang - Sài Gòn chạy thêm tàu SNT12 giai đoạn trước tết và tàu SNT11 giai đoạn sau tết.

Trong thời gian nghỉ tết từ ngày 16-2 đến ngày 19-2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mồng 3 Tết Bính Ngọ), ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh… và ngược lại phục vụ hành khách đi du xuân.

BÍCH QUYÊN