Tai nạn trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 2 người bị thương

Khoảng 3 giờ 35 phút ngày 9-2, tại Km511+500 trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (đoạn qua địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 4 ô tô khiến 2 người bị thương.

4 ô tô liên quan trong vụ tai nạn giao thông gồm xe tải mang BKS 50E-343.xx, xe tải mang BKS 89H-068.xx, ô tô 7 chỗ mang BKS 51H -932.xx và 1 ô tô chưa rõ biển kiểm soát.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 50E - 343.xx va chạm với xe tải BKS 89H-068.xx, sau va chạm cả 2 xe dừng ở làn 1 của cao tốc.

z7516267252491_8249f74367fdbd2d3f77466eec543027.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Tiếp đó, ô tô 7 chỗ BKS 51H-932.xx va chạm với một ô tô chưa rõ biển kiểm soát. Sau va chạm, ô tô chưa rõ biển kiểm soát rời khỏi hiện trường, còn ô tô BKS 51H- 932.xx dừng lại ở làn 2 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Sau vụ tai nạn giao thông, 2 người bị thương, nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu; 3 ô tô cũng bị hư hỏng.

z7516267252492_867fd4edb7c54588d8c861f476dea73c.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến tuyến cao tốc đoạn qua khu vực xảy ra tai nạn ùn tắc theo chiều Nam - Bắc. Đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phân làn đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn các phương tiện rời cao tốc tại nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

z7516267252499_d5071180b43386d60d49f72f3d1fde58.jpg
Các phương tiện hư hỏng nặng sau vụ tai nạn giao thông

Theo đơn vị vận hành cao tốc, thời điểm xảy ra tai nạn, trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi thời tiết mưa, mặt đường ẩm ướt, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

z7516267252488_26c4da5dbfa53834c5aa4a8c1483b478.jpg
Ô tô BKS 50E - 343.xx bị hư hỏng nặng sau tai nạn
DƯƠNG QUANG

