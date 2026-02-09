Việt Nam mở đường bay thẳng đầu tiên tới Hà Lan

Xã hội

Vietnam Airlines vừa công bố mở đường bay thẳng kết nối Hà Nội – Amsterdam (Hà Lan) từ tháng 6, đánh dấu lần đầu Việt Nam có đường bay trực tiếp tới quốc gia này.

Theo kế hoạch, từ ngày 16-6, Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến khứ hồi/tuần vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy, bằng máy bay thân rộng Airbus A350. Lịch bay được thiết kế thuận lợi cho hành khách châu Âu đến Việt Nam, đồng thời tăng khả năng nối chuyến tới các điểm đến nội địa như TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.

Sân bay Amsterdam Schiphol là một trung tâm trung chuyển hàng không và logistics lớn của châu Âu. Trong bối cảnh quỹ slot tại sân bay này hạn chế, việc Vietnam Airlines được cấp slot khai thác được xem là thể hiện uy tín, năng lực vận hành và vị thế của hãng trên thị trường hàng không quốc tế.

Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời là nhà đầu tư hàng đầu trong EU tại Việt Nam. Bên cạnh vận chuyển hành khách, đường bay mới được kỳ vọng mở ra cơ hội cho vận tải hàng hóa, nhất là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang châu Âu.

Việc khai thác tuyến Hà Nội – Amsterdam nâng tổng số đường bay thẳng của Vietnam Airlines tới châu Âu lên 12 đường, với 8 điểm đến.

BÍCH QUYÊN

