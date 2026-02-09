Xã hội

Giao thông

Tân Sơn Nhất khai thác 952 chuyến bay, phục vụ hơn 141.000 hành khách

SGGPO

Sáng 9-2, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm khai thác với 952 chuyến bay dự kiến, phục vụ 141.707 lượt hành khách.

Trước lưu lượng lớn, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất đã xây dựng phương án điều hành chi tiết nhằm bảo đảm an toàn bay, an ninh hàng không và chất lượng phục vụ hành khách.

1c.jpg

Theo kế hoạch, trong 952 chuyến bay có 477 chuyến đi và 475 chuyến đến. Chuyến bay chở khách (pax) chiếm đa số với 919 chuyến, bên cạnh 5 chuyến bay hàng hóa (cgo) và 28 chuyến bay ferry (fer). Hoạt động bay quốc nội chiếm chủ đạo với 636 chuyến (318 chuyến đi, 318 chuyến đến), trong khi quốc tế có 316 chuyến (159 chuyến đi, 157 chuyến đến).

1t2.jpg
Hành khách xuống cửa ra máy bay tại Nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lượng hành khách dự kiến 141.707 người, trong đó khách đi 86.895 người, khách đến 54.812 người. Đáng chú ý, khách quốc nội đi 57.001 người; khách quốc tế đi gần 30.000 người.

Riêng nhà ga T3 dự kiến khai thác 351 chuyến (205 chuyến đi, 146 chuyến đến), với khoảng 52.883 lượt hành khách, gồm 34.953 hành khách đi và 17.930 hành khách đến. Trung tâm Điều hành sân bay phối hợp các đơn vị phục vụ mặt đất, an ninh, soi chiếu và các hãng hàng không bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp theo khung giờ cao điểm.

1.jpg
Hành khách tại nhà ga T1. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, các phương án phân luồng giao thông, điều tiết hành khách trong nhà ga, cùng kế hoạch dự phòng thời tiết và kỹ thuật đã được rà soát nhằm hạn chế ùn ứ, chậm chuyến, bảo đảm hành khách được phục vụ thuận lợi, an toàn.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

Sân bay Tân Sơn Nhất giao thông sân bay tân sơn nhất kẹt xe tại sân bay tân sơn nhất

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn