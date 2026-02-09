Phường Vũng Tàu: Cấm ô tô lưu thông trên đường Vi Ba, Hải Đăng

Ngày 9-2, cơ quan chức năng phường Vũng Tàu (TPHCM) đã lắp đặt biển cấm ô tô lưu thông trên hai tuyến đường Vi Ba (lên núi Lớn – Tương Kỳ) và Hải Đăng (lên núi Nhỏ – Tao Phùng), nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực đồi núi.

Đường Hải Đăng lên núi Nhỏ – Tao Phùng đã cắm biển báo cấm

Đây là hai tuyến đường nhỏ hẹp, quanh co, men theo sườn núi và có độ dốc cao.

Khu vực này thường xuyên thu hút đông người dân và du khách tham quan, ngắm cảnh, đặc biệt vào cuối tuần, lễ, tết.

Nhiều người dân địa phương cũng chọn khu vực này làm nơi đi bộ, tập thể dục vào sáng sớm và chiều tối.

Việc ô tô lưu thông tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ách tắc cục bộ.

Trước đó, hai tuyến đường chỉ cấm ô tô trong một số khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, hiện các biển phụ quy định thời gian được tháo bỏ, đồng nghĩa với việc cấm ô tô lưu thông toàn thời gian.

Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Vũng Tàu cho biết, Sở Xây dựng TPHCM đã phối hợp địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát hiện trạng thực tế, từ đó thống nhất phương án cấm ô tô trên toàn tuyến để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Cơ quan chức năng cũng thống kê số lượng phương tiện của các đơn vị đóng quân trong khu vực, các cơ sở tôn giáo, hộ gia đình và cá nhân sinh sống, làm việc trên núi để cấp giấy phép lưu thông có thời hạn khi cần thiết.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách, địa phương đang hoàn tất thủ tục vận hành các tuyến xe điện phục vụ đưa đón trên hai tuyến đường Vi Ba và Hải Đăng.

Dự kiến các tuyến xe điện sẽ đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2026.

THÀNH HUY