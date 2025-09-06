Tuổi trẻ Báo Sài Gòn Giải Phóng: Phát huy chuyên môn, xung kích vì cộng đồng

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Cơ sở Báo SGGP đề ra 4 nhiệm vụ chính, 12 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% chi đoàn tổ chức hoặc tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm. 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, 1 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 1 môn thể thao.
Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 5 giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ Đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn hằng năm; tổ chức ít nhất 4 lớp kỹ năng theo một số nội dung mà cơ quan, đoàn viên thanh niên quan tâm; vận động từ nguồn lực xã hội ít nhất 500 triệu đồng để tổ chức các hoạt động từ thiện, chăm lo xã hội.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Báo SGGP nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí; đồng chí Võ Thị Thắm được bầu làm Bí thư.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn Cơ sở Báo SGGP trong nhiệm kỳ qua, với nhiều chương trình thiết thực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.
Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Cơ sở cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, tạo ra các sản phẩm nội dung hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xu thế tất yếu mà đoàn viên cần tham gia mạnh mẽ.
Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng, đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng, lựa chọn những nhân tố xuất sắc.
“Tuổi trẻ Báo SGGP cần tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, duy trì các hoạt động an sinh xã hội, sẻ chia với người dân còn khó khăn, làm cho hoạt động Đoàn thêm thiết thực, ý nghĩa”, đồng chí Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.
Ghi nhận những đóng góp của Đoàn Báo SGGP khóa XI, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM trao bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.
3 tập thể gồm: Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chi đoàn Nội dung, Chi đoàn Trị sự. 4 cá nhân gồm: Mã Thị Ngọc Chi, Trần Tuấn Hòa, Nguyễn Duy Tâm, Vũ Hồng Vân.
Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Hân, Thư ký Tòa soạn Báo SGGP, đánh giá cao các nội dung, dự án mà Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã đề ra, trong đó có chương trình “Nhà ấm cho em”. Với quy mô lớn, chương trình đòi hỏi nguồn lực cả về con người và vật chất. Đồng chí đề nghị Đoàn Cơ sở nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM để nâng cấp thành chương trình cấp Đảng bộ, qua đó huy động nguồn lực rộng lớn hơn, phát huy giá trị và hiệu quả ở tầm cao hơn.
Ở góc độ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Tường Hân đề nghị Đoàn Cơ sở cần đưa tác nghiệp đa phương tiện thành một trong những chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đặt mục tiêu cho đoàn viên khối Nội dung thực hiện, nhằm phục vụ thiết thực hơn cho nhiệm vụ chuyên môn của báo.
Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, ghi nhận những hoạt động giáo dục tư tưởng mà Đoàn Cơ sở Báo SGGP đã triển khai thời gian qua, với nhiều hình thức sáng tạo như: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở, các tọa đàm, diễn đàn nghề nghiệp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Cơ sở cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; phát huy hiệu quả các phong trào như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; đồng thời khích lệ những ngòi bút trẻ để xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh, tư tưởng vững vàng, thấm nhuần tính nhân văn và trách nhiệm xã hội.
Bên cạnh đó, Đoàn Cơ sở cần phát huy tinh thần xung kích, bản lĩnh, sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số báo chí và phương thức tuyên truyền; đồng thời xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đoàn kết, là môi trường rèn luyện và trưởng thành của mỗi đoàn viên.