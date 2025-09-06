Tuổi trẻ Báo Sài Gòn Giải Phóng: Phát huy chuyên môn, xung kích vì cộng đồng

Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo SGGP lần thứ XII. Ảnh: THỦY TIÊN

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Cơ sở Báo SGGP đề ra 4 nhiệm vụ chính, 12 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% chi đoàn tổ chức hoặc tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm. 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, 1 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 1 môn thể thao.

Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 5 giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ Đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn hằng năm; tổ chức ít nhất 4 lớp kỹ năng theo một số nội dung mà cơ quan, đoàn viên thanh niên quan tâm; vận động từ nguồn lực xã hội ít nhất 500 triệu đồng để tổ chức các hoạt động từ thiện, chăm lo xã hội.

Đảng ủy Báo SGGP trao hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: THỦY TIÊN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Báo SGGP nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí; đồng chí Võ Thị Thắm được bầu làm Bí thư.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: THỦY TIÊN

Đoàn viên bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đoàn Báo nhiệm kỳ mới. Ảnh: THỦY TIÊN

Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Báo SGGP nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THỦY TIÊN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn Cơ sở Báo SGGP trong nhiệm kỳ qua, với nhiều chương trình thiết thực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo SGGP, phát biểu chỉ đạo Đại hội, gợi mở nhiều nội dung hoạt động cho Đoàn Báo SGGP sắp tới. Ảnh: THỦY TIÊN

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Cơ sở cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, tạo ra các sản phẩm nội dung hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xu thế tất yếu mà đoàn viên cần tham gia mạnh mẽ.

Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng, đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng, lựa chọn những nhân tố xuất sắc.

“Tuổi trẻ Báo SGGP cần tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, duy trì các hoạt động an sinh xã hội, sẻ chia với người dân còn khó khăn, làm cho hoạt động Đoàn thêm thiết thực, ý nghĩa”, đồng chí Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Đoàn Báo SGGP tặng xe đạp, học bổng cho học sinh khó khăn tại Củ Chi

Ghi nhận những đóng góp của Đoàn Báo SGGP khóa XI, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM trao bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. 3 tập thể gồm: Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chi đoàn Nội dung, Chi đoàn Trị sự. 4 cá nhân gồm: Mã Thị Ngọc Chi, Trần Tuấn Hòa, Nguyễn Duy Tâm, Vũ Hồng Vân. Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố và đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Hân, Thư ký Tòa soạn Báo SGGP, đánh giá cao các nội dung, dự án mà Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã đề ra, trong đó có chương trình “Nhà ấm cho em”. Với quy mô lớn, chương trình đòi hỏi nguồn lực cả về con người và vật chất. Đồng chí đề nghị Đoàn Cơ sở nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM để nâng cấp thành chương trình cấp Đảng bộ, qua đó huy động nguồn lực rộng lớn hơn, phát huy giá trị và hiệu quả ở tầm cao hơn.

Đoàn viên thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu (Củ Chi)

Đoàn Thanh niên phối hợp Công đoàn SGGP tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” tại Trường Tiểu học Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai)

Ở góc độ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Tường Hân đề nghị Đoàn Cơ sở cần đưa tác nghiệp đa phương tiện thành một trong những chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đặt mục tiêu cho đoàn viên khối Nội dung thực hiện, nhằm phục vụ thiết thực hơn cho nhiệm vụ chuyên môn của báo.

Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, ghi nhận những hoạt động giáo dục tư tưởng mà Đoàn Cơ sở Báo SGGP đã triển khai thời gian qua, với nhiều hình thức sáng tạo như: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở, các tọa đàm, diễn đàn nghề nghiệp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố, phát biểu tại đại hội. Ảnh: THỦY TIÊN Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Cơ sở cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; phát huy hiệu quả các phong trào như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; đồng thời khích lệ những ngòi bút trẻ để xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh, tư tưởng vững vàng, thấm nhuần tính nhân văn và trách nhiệm xã hội. Đoàn Báo SGGP tổ chức sinh hoạt chủ đề “Sáng mãi lý tưởng cách mạng của thanh niên” tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh Báo SGGP, giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Lý Tự Trọng. Bên cạnh đó, Đoàn Cơ sở cần phát huy tinh thần xung kích, bản lĩnh, sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số báo chí và phương thức tuyên truyền; đồng thời xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đoàn kết, là môi trường rèn luyện và trưởng thành của mỗi đoàn viên.

NGÔ BÌNH - THỦY TIÊN