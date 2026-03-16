Tưởng niệm 58 năm ngày đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát
SGGPO
Sáng 16-3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 - 16-3-2026).
Đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, đã ôn lại sự kiện đau thương cách đây 58 năm, một đại đội lính Lục quân Hoa Kỳ đã đổ bộ xuống ngôi làng Sơn Mỹ, chỉ trong 4 giờ đồng hồ ngắn ngủi, 504 người dân vô tội đã bị sát hại trên ngay sân nhà, mảnh vườn của mình mà trên tay không một tấc sắt.
Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, Sơn Mỹ đã hồi sinh, hòa mình vào nhịp phát triển của tỉnh nhà và đất nước. Người dân Sơn Mỹ đã chọn một điều phi thường: tha thứ nhưng không quên, khép lại quá khứ đau thương nhưng không xóa bỏ.
Từ đau thương, Sơn Mỹ đã trở thành địa chỉ của khát vọng hòa bình, nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới, để từ mảnh đất từng chịu nhiều mất mát này, một thông điệp mạnh mẽ được gửi đi: “Không bao giờ lặp lại".