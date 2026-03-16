Tưởng niệm 58 năm ngày đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng 16-3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 - 16-3-2026).

Đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, đã ôn lại sự kiện đau thương cách đây 58 năm, một đại đội lính Lục quân Hoa Kỳ đã đổ bộ xuống ngôi làng Sơn Mỹ, chỉ trong 4 giờ đồng hồ ngắn ngủi, 504 người dân vô tội đã bị sát hại trên ngay sân nhà, mảnh vườn của mình mà trên tay không một tấc sắt.

pham thi trung.png
Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, đọc diễn văn tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, Sơn Mỹ đã hồi sinh, hòa mình vào nhịp phát triển của tỉnh nhà và đất nước. Người dân Sơn Mỹ đã chọn một điều phi thường: tha thứ nhưng không quên, khép lại quá khứ đau thương nhưng không xóa bỏ.

chao co 2 (1 of 1).jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu chào cờ tại lễ tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ đau thương, Sơn Mỹ đã trở thành địa chỉ của khát vọng hòa bình, nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới, để từ mảnh đất từng chịu nhiều mất mát này, một thông điệp mạnh mẽ được gửi đi: “Không bao giờ lặp lại".

nien 1 (1 of 1).jpg
Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thỉnh chuông tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN TRANG
nien dang huong (1 of 1).jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
truong hoc 1 (1 of 1).jpg
Các giáo viên và học sinh dâng hương tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
than nhan (1 of 1).jpg
Gia đình các nạn nhân dâng hương tưởng nhớ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoa hong (1 of 1).jpg
504 hoa hồng được cựu binh Mỹ gửi đến tưởng niệm vụ thảm sát Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoa hong 2 (1 of 1).jpg
Hoa hồng dâng lên tượng đài Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
vi cam (1 of 1).jpg
Ông Mike Boehm đến từ tổ chức Madison Quakers kéo tiếng vĩ cầm dưới chân tượng đài Sơn Mỹ với chủ đề “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” để tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN TRANG
NGUYỄN TRANG

Từ khóa

Sơn Mỹ Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm thảm sát

