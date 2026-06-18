Tuyên án Tổng giám đốc Công ty Việt Á và các bị cáo trong vụ án tại CDC Đắk Lắk

Ngày 18-6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng hợp với mức án 30 năm tù theo Bản án số 06/2024/HS-PT ngày 18-7-2024 của Tòa án Quân sự Trung ương, bị cáo Phan Quốc Việt phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp với mức án 3 năm 6 tháng tù theo Bản án số 609/2024/HS-PT ngày 31-12-2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing Công ty Việt Á, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp với mức án 3 năm 6 tháng tù theo Bản án số 609/2024/HS-PT ngày 31-12-2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và 3 năm tù theo Bản án số 09/2026/HS-PT ngày 8-1-2026 của TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM), bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù.

Đối với các bị cáo khác, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Nghị, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Huế, 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Huyền Phú An, cựu Giám đốc Công ty An Việt, 1 năm 9 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và "Tham ô tài sản"

Bị cáo Phan Quốc Việt tại phiên xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, để hợp thức hóa việc CDC Đắk Lắk mượn hàng sử dụng trước, thanh toán sau, Trần Huyền Phú An và Đỗ Hữu Nghị đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Trong khi đó, Trần Thị Nguyên Hằng, người được giao quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19 tại Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk, đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý để cấu kết với các đối tượng liên quan, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng; hành vi tham ô tài sản gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án cũng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Tin liên quan Đắk Lắk: Tạm hoãn phiên xét xử liên quan Công ty Việt Á

MAI CƯỜNG