Sáng 21-1, Công an TPHCM tổ chức tuyên dương “Đảng viên trẻ xuất sắc” trong Công an Thành phố năm 2025.

Tuyên dương 29 đảng viên xuất sắc của Công an TPHCM

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM chúc mừng các đại biểu, đoàn viên, thanh niên Công an TPHCM; đặc biệt là 29 cá nhân xuất sắc đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên Công an TPHCM được tuyên dương.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao kỷ niệm chương, giấy chứng nhận của Đảng ủy Công an TPHCM cho các tấm gương được tuyên dương

Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị Ban Thanh niên Công an TPHCM tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Công an TPHCM triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt trong tuổi trẻ Công an Thành phố bằng những công trình, phần việc cụ thể, bám sát công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đem lại hiệu quả thiết thực để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Cùng với đó là tiếp tục quan tâm giới thiệu, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong Công an TPHCM để làm hình mẫu xây dựng lực lượng Công an Thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

29 đảng viên trẻ được tuyên dương là những người có quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đấu tranh phòng chống tội phạm và các phong trào; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an TPHCM trong lòng nhân dân.

CHÍ THẠCH