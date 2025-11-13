Toàn cảnh buổi gặp mặt, tuyên dương 80 nhà giáo tiêu biểu

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT tổ chức.

80 thầy cô giáo được tuyên dương là giáo viên đang công tác tại các xã, phường, đặc khu vùng biên giới; giáo viên đang công tác tại những trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Trong 80 nhà giáo tiêu biểu được vinh danh năm nay, có 36 người là giáo viên dân tộc thiểu số, đại diện cho 18 dân tộc. Họ là những tấm gương kiên cường và giàu nhân ái. Mỗi người là một “ngọn đèn” soi sáng hành trình học tập của học trò nơi vùng khó.

80 thầy, cô giáo tiêu biểu nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Các giáo viên được xét chọn đều có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương; tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được chính quyền, lãnh đạo đơn vị, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mới đây, Bộ GD-ĐT chủ trì sự kiện quan trọng, trong đó Thủ tướng Chính phủ phát động triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới. Dự kiến trong năm nay sẽ khởi công 100 trường; hai năm tới hoàn thành thêm 148 trường, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi học sinh.

Gặp mặt, tuyên dương 80 nhà giáo tiêu biểu tham gia Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2025"

Thứ trưởng nhấn mạnh, ngành giáo dục cùng toàn xã hội đang nỗ lực cải thiện chính sách, điều kiện dạy - học, sinh hoạt, cũng như cơ hội tiếp cận công nghệ số cho giáo viên vùng khó, nhưng trên hết, chính tình yêu nghề và sự tận tụy của họ mới là yếu tố giữ lửa tri thức nơi vùng biên, hải đảo. Giáo dục vùng cao không chỉ là hành trình “gieo chữ”, mà còn là sứ mệnh xây dựng tương lai - nơi tri thức gắn liền với việc làm, với sự phát triển bền vững của mỗi bản làng.

“Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình thường niên từ năm 2015. Sau 11 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 656 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước - những người không quản gian khó để mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Năm 2025, chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tuyên dương, ghi nhận 201 thầy, cô giáo đến từ 248 xã biên giới, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó, 80 thầy cô tiêu biểu dự lễ tuyên dương tại Hà Nội.

PHAN THẢO