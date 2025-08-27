Tuyển sinh đại học năm 2025: Giải quyết thỏa đáng cho thí sinh

Sau khi thông tin “Tuyển sinh đại học năm 2025: Nhiều sự cố làm khổ thí sinh” được Báo SGGP đăng ngày 26-8, Báo tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản ánh từ thí sinh, phụ huynh về những bức xúc từ việc đậu rồi thành trượt, trượt mà dữ liệu bị “treo” khiến đậu ở trường khác mà vẫn bị đánh trượt... Nhiều trường đã ghi nhận và cam kết phối hợp giải quyết cho thí sinh.

Mùa tuyển sinh “bi - hài”

Theo phản ánh của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Luật và Luật kinh tế của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, ngày 22-8, trường công bố điểm chuẩn nhưng chờ mãi không nhận được thông báo trúng tuyển dù điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn.

Thí sinh, phụ huynh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Trong khi đó, nhân viên của trường đã gọi điện thoại cho thí sinh để thông báo việc bị rớt nguyện vọng vì không đạt được tiêu chí mà trường quy định. Cũng theo thông tin phản ánh, đến chiều 24-8, trường đã thay đổi nội dung của Công văn số 1122 ngày 23-7 về tiêu chí phụ trong xét tuyển ngành Luật, Luật kinh tế năm 2025 nhưng nội dung lại được điều chỉnh về tiêu chí phụ. Chưa hết, ngày 24-8, sau khi hiệu trưởng nhà trường đăng thư chúc mừng tân sinh viên, đã có hàng trăm ý kiến yêu cầu hiệu trưởng giải quyết thỏa đáng về việc bất nhất trong thay đổi tiêu chí phụ của ngành Luật, Luật kinh tế khiến thí sinh đậu thành rớt, dư điểm vẫn không đậu.

Trong khi đó, theo phản ánh của một phụ huynh tại phường Bàn Cờ, TPHCM (có con đăng ký vào Trường ĐH Ngoại thương): “Ngày 22-8, trường công bố điểm chuẩn và tra cứu biết cháu đậu. Thế nhưng đến hôm sau, nhà trường gọi điện lại thông báo cháu rớt do thiếu 0,07 điểm... và lỗi là do hệ thống. Do cháu đăng ký vào trường là nguyện vọng (NV) 1 nên trúng tuyển NV1 rồi thì tất cả nguyện vọng còn lại ở các trường khác đều bị loại. Hiện tinh thần cháu suy sụp. Gia đình đang tìm cách làm đơn cầu cứu Bộ GD-ĐT”.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được nhập học đúng thời hạn Chiều 26-8, Bộ GD-ĐT đã có thông cáo báo chí về một số phản ánh của báo chí liên quan đến công tác tuyển sinh đại học 2025. Theo đó, Bộ GD-ĐT cho biết, đến 12 giờ trưa 26-8 đã có hơn 560.000 thí sinh xác nhận nhập học thành công (vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024). Từ tối 23-8 đến 26-8, mỗi ngày bộ phận phụ trách tuyển sinh của Bộ GD-ĐT nhận được và chuyển các trường xử lý khoảng 20-30 phản ánh của thí sinh qua tất cả các kênh. Những thí sinh không nhận được thông báo trúng tuyển hoặc do trường chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu, chưa công bố danh sách trúng tuyển hoặc có trường hợp sai sót. Đến nay, hầu hết các trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định. Bộ GD-ĐT khẳng định, những trường hợp chưa truy cập được thông tin trong những ngày qua là do các trường chưa hoàn thành rà soát, hoàn thiện dữ liệu; những trường hợp có sai sót đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn.

Tương tự, ngày 26-8, thí sinh L.H.P. cho biết, em thi đạt 25,50 điểm. Vừa qua em đăng ký 10 NV, trong đó Trường ĐH Sư phạm TPHCM đăng ký NV1, 2, 3 và không đậu ngành Giáo dục tiểu học (điểm chuẩn 25,94); NV8 đăng ký vào ngành Tài chính ngân hàng (Trường ĐH Ngân hàng TPHCM) điểm chuẩn là 22,76; NV10 đăng ký vào ngành Tài chính ngân hàng (Trường ĐH Công thương TPHCM) điểm chuẩn là 23,5. Em liên hệ Trường ĐH Ngân hàng và Trường ĐH Công thương TPHCM thì 2 trường đều báo em đã đậu bên Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Em liên hệ với Trường ĐH Sư phạm TPHCM thì nhà trường báo do lỗi hệ thống nên chờ nhà trường xử lý!

Qua ghi nhận, nhiều thí sinh phát hiện kết quả trên Hệ thống tuyển sinh chung (hệ thống) của Bộ GD-ĐT khác với thông báo từ trường. Có em từ đỗ NV1 lại bị ghi trượt hoặc đỗ NV thấp hơn, gây hoang mang. Nghiêm trọng hơn, nhiều thí sinh phản ánh bị “trượt 100% NV” dù dư điểm đậu ở nhiều ngành. Đại diện phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên, Trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội) cũng ghi nhận thông tin tương tự: thí sinh cho biết đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng khi kiểm tra trên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì trượt, đỗ NV phía sau. Trường đã hướng dẫn thí sinh liên hệ với đường dây nóng của trường để được hướng dẫn.

Nhanh chóng xử lý

Trước phản ứng của thí sinh, phụ huynh, sáng 26-8, hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng thông báo về việc giải quyết thí sinh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển. Cụ thể, thông báo nêu rõ “để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8, đề nghị các thí sinh thắc mắc về kết quả xét tuyển gửi thông tin về bộ phận tuyển sinh của nhà trường. Nhà trường cam kết đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường...”.

Thì sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công thương TPHCM ngày 26-8. Ảnh: THANH HÙNG

Trao đổi về tình trạng thí sinh đang “mắc kẹt” trên hệ thống của trường, TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp (Trường ĐH Sư phạm TPHCM) cho biết: Ngày 22-8, trường công bố điểm chuẩn. Ngay sau đó, trường tiến hành rà soát danh sách trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại.

Xét thấy đây là lỗi do thao tác kỹ thuật và để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, trường đã có công văn đề xuất Bộ GD-ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển và đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ. Đồng thời, trường cũng đang làm việc với từng cơ sở giáo dục đại học và bước đầu đã nhận được sự hợp tác rất tích cực. Quý phụ huynh và thí sinh sẽ được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Trách nhiệm của nhà trường Ngày 26-8, PV Báo SGGP đã trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn về những vấn đề bất cập trong công tác xét tuyển đại học năm 2025. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ bảo đảm quyền lợi của tất cả thí sinh. - Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, các trường hợp thí sinh đủ điểm đậu nhưng trên hệ thống báo trượt, hoặc trúng tuyển nguyện vọng không chính xác là lỗi do đâu? - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT HOÀNG MINH SƠN: Trường hợp này là do các trường chưa cập nhật hoặc còn sai sót ở khâu nào đó. Bộ đã chỉ đạo các trường phối hợp với bộ phận kỹ thuật của Bộ GD-ĐT giải quyết cho thí sinh. Nhưng tôi xin khẳng định, số lượng sai sót năm nay không nhiều hơn các năm trước. Những sai sót này đều được Bộ GD-ĐT và các trường phối hợp xử lý ngay. Trong hơn 800.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với 7,6 triệu nguyện vọng (NV) thì tỷ lệ sai sót đó là bình thường. Chúng tôi đều đang trực hàng ngày để xử lý. - Những sai sót này liệu có do hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT? - Hệ thống của bộ hàng năm đều được cập nhật và hoạt động khá trơn tru. Năm nay, số lượng NV xét tuyển tăng gấp đôi với mọi năm; phương thức xét tuyển, các điều kiện xét tuyển, quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế, cộng điểm... của các trường rất nhiều; nhiều thí sinh cũng cập nhật chưa chính xác thông tin của mình… nhưng hệ thống đã xử lý tương đối ổn. Kết quả xử lý NV là tốt, đúng thời hạn, dĩ nhiên không tránh khỏi một vài sai sót, nhưng tỷ lệ sai sót là rất nhỏ. Tôi xin khẳng định, sai sót hoàn toàn không phải do hệ thống mà là do khâu chuẩn bị dữ liệu của các trường. Trường hợp thí sinh không thấy báo trúng tuyển ở bất kỳ NV nào trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thực chất thí sinh đã trúng tuyển vào một trường nào đó nhưng trường này chưa nhập danh sách trúng tuyển lên hệ thống. Danh sách trúng tuyển của trường thì trường phải nhập lên. Bộ GD-ĐT không công bố danh sách thí sinh trúng tuyển. Bộ chỉ là nơi nhận danh sách đó, đưa lên hệ thống và để cho các thí sinh vào xác nhận. - Từ thực tế tuyển sinh năm nay mà xã hội cho là còn nhiều bất ổn, theo ông, tuyển sinh năm sau có thay đổi không? - Tôi cho rằng tuyển sinh hiện nay là khá ổn, dĩ nhiên chúng tôi sẽ điều chỉnh một số điểm theo hướng đơn giản hóa hơn để giảm sai sót từ phía các trường và thí sinh; các trường phải quy định chặt chẽ hơn về điểm cộng, điểm thưởng. - Một số ý kiến cho rằng, Bộ GD-ĐT nên trả công tác tuyển sinh về cho các trường? - Như hiện nay là bộ đã “trả” rồi, bởi bộ chỉ hỗ trợ nền tảng, quy chế tuyển sinh, phối hợp giải quyết, còn bộ không can thiệp vào việc tuyển sinh của các trường. Tôi muốn nói rằng, chủ trương đổi mới tuyển sinh là đúng. Một số khó khăn phát sinh từ khâu rà soát dữ liệu, sai sót thì trách nhiệm của các trường, Bộ GD-ĐT sẽ xử lý rất nhanh, chỉ trong vài ngày, để bảo đảm không thí sinh nào bị “trượt oan”. Hoàn toàn không có tiêu cực gì ở đây. Đến ngày 26-8 chỉ còn một vài trường hợp thí sinh gọi đến, nhưng trong số đó có cả trường hợp thí sinh “quên” đăng ký xét tuyển. Theo quy định, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8. Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ bảo đảm quyền lợi của tất cả thí sinh. LÂM NGUYÊN thực hiện

THANH HÙNG - PHAN THẢO