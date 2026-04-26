TV OLED đầu tiên của Samsung tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam

Danh mục OLED năm nay được mở rộng về lựa chọn kích thước, nâng cấp AI và độ sáng tăng hơn 35% lẫn công nghệ chống chói Glare-Free, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Samsusng OLED cũng được vinh danh giải thưởng Best of CES 2026 ở hạng mục “TV xem phim tốt nhất – Best Home Theater”

Đánh dấu 20 năm giữ vững vị thế thương hiệu TV số 1 toàn cầu, ngoài các dòng TV cao cấp như Micro RGB, Neo QLED, Samsung còn giới thiệu dòng TV OLED 2026 tại Việt Nam với ba mẫu: S95H, S90H và S85H. Thế hệ OLED mới không chỉ nâng cấp toàn diện về chất lượng hiển thị, hiệu năng và AI, mà còn lần đầu tiên tích hợp Samsung Art Store trên OLED, mở ra cách tiếp cận mới trong việc cá nhân hóa không gian sống.

Dẫn đầu dòng sản phẩm, S95H là TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Samsung Art Store, cho phép truy cập hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật. Kết hợp thiết kế FloatLayer treo tường sát khung, công nghệ chống chói Glare-Free và bộ xử lý AI cao cấp, S95H không chỉ là thiết bị giải trí mà còn là tác phẩm nghệ thuật đích thực trong không gian sống.

Trong khi đó, S90H mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng và trải nghiệm với công nghệ chống chói Glare-Free và tần số quét lên đến 165Hz - tối ưu cho cả xem phim lẫn chơi game trong môi trường nhiều ánh sáng. S85H hướng đến người dùng phổ thông với thiết kế tinh giản, vẫn kế thừa các công nghệ cốt lõi của Samsung OLED, giúp mở rộng khả năng tiếp cận trải nghiệm OLED cao cấp.

Toàn bộ dòng OLED 2026 được trang bị Vision AI Companion, trợ lý AI đa nhiệm cho phép người dùng tương tác tự nhiên với TV, đồng thời nhận đề xuất nội dung cá nhân hóa theo thói quen sử dụng. Riêng S95H và S90H được tích hợp bộ xử lý NQ4 AI thế hệ 3 với 128 mạng nơ-ron, tối ưu hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực. Các công nghệ nổi bật gồm: 4K AI Upscaling nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K, Colour Booster Pro tăng cường độ sống động của màu sắc, Real Depth Enhancer cải thiện cảm nhận chiều sâu hình ảnh, AI Motion Enhancer Pro tối ưu chuyển động mượt mà, làm rõ nét hình ảnh trong các cảnh chuyển động nhanh như thể thao, OLED HDR Pro và OLED HDR+ tăng cường độ tương phản và độ sáng, làm nổi bật chi tiết cả ở vùng sáng và vùng tối…

Đặc biệt, các tính năng mới trong năm 2026 như Chế độ Bóng đá AI Pro giúp tự động nhận diện các tình huống trên sân và tối ưu hình ảnh, âm thanh, làm nổi bật những khoảnh khắc quan trọng, mang đến trải nghiệm thể thao tuyệt đỉnh. Hình ảnh cầu thủ sắc nét, âm thanh sân vận động và bình luận được cân bằng cho cảm giác chân thực. Đồng thời chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) mang đến khả năng kiểm soát âm thanh linh hoạt.

Từ nay đến ngày 30-6-2026, khi mua TV Samsung OLED 2026 cũng như các dòng Samsung AI TV 2026, khách hàng sẽ nhận quà tặng: Loa thanh S700D và loa tranh LS60D, trả góp 0%, 3 năm bảo hành và gói ứng dụng giải trí đa dạng, bao gồm gói VieON VIP HBO GO 6 – 12 tháng/VIP 3 tháng/ Premium 3 tháng, gói FPT Play Combo CinePlus và No Ads 3 tháng, gói TV360 VIP 1 tháng, gói VTVcabON ON SS PLUS (1 tháng cao cấp và 12 tháng cơ bản), và gói VTVprime SS PREMIUM (3 tháng cao cấp và 24 tháng cơ bản)/SS VIP (1 tháng cao cấp và 12 tháng cơ bản)…

BÌNH LÂM