UBND phường Bình Tân quyên góp được gần 600 triệu đồng giúp đồng bào khắc phục bão lũ

Chiều 10-10, UBND phường Bình Tân (TPHCM) họp mặt doanh nghiệp và ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Bình Tân.
Chủ tịch UBND phường Bình Tân Nguyễn Văn Sử cho biết, Ban vận động ra mắt là bước khởi đầu quan trọng nhằm kết nối các doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thời gian tới, phường Bình Tân tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường.