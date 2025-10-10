UBND phường Bình Tân quyên góp được gần 600 triệu đồng giúp đồng bào khắc phục bão lũ

UBND phường Bình Tân (TPHCM) phát động và nhận được 600 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão số 10, bão số 11 gây ra.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu cùng lãnh đạo phường ủng hộ đồng bào

Chiều 10-10, UBND phường Bình Tân (TPHCM) họp mặt doanh nghiệp và ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Bình Tân.

UBND phường ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Bình Tân

Chủ tịch UBND phường Bình Tân Nguyễn Văn Sử cho biết, Ban vận động ra mắt là bước khởi đầu quan trọng nhằm kết nối các doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian tới, phường Bình Tân tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Tin liên quan Triển khai ứng dụng "Bình Tân học vụ số"

VĂN MINH