UBND phường Vũng Tàu đề xuất tiêu chí môi trường trong cấp phép tổ chức sự kiện, lễ hội

Ngày 31-12, UBND phường Vũng Tàu gửi Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM về đề xuất tiêu chí bảo vệ môi trường trong cấp phép sự kiện, lễ hội trên địa bàn phường Vũng Tàu (TPHCM).

Thời gian qua, phường Vũng Tàu trở thành địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực, xúc tiến thương mại quy mô lớn, thu hút du khách, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, qua công tác quản lý địa bàn, thực trạng phát sinh lượng chất thải nhựa dùng một lần như túi ni - lông, ly nhựa, chai nhựa, ống hút, hộp xốp… phát sinh từ các gian hàng.

Điều này không chỉ tạo áp lực lên hệ thống thu gom, xử lý rác thải của địa phương mà còn trực tiếp làm suy giảm chất lượng môi trường du lịch, đi ngược lại tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

UBND phường Vũng Tàu kiến nghị đưa nội dung "giảm thiểu rác thải nhựa" thành tiêu chí quan trọng khi cấp phép tổ chức sự kiện, lễ hội, hội chợ... trên địa bàn phường. Ảnh: Q.V

Nhằm thực hiện quyết liệt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và nâng cao hình ảnh du lịch của địa phương, UBND phường Vũng Tàu đề nghị các sở nêu trên quan tâm, xem xét tiêu chí về bảo vệ môi trường trong quá trình thẩm định, cấp phép hoặc phê duyệt kế hoạch tổ chức các sự kiện, lễ hội, hội chợ trên địa bàn phường.

Trong đó quan tâm đến các nội dung: Đưa nội dung “Giảm thiểu rác thải nhựa” thành một tiêu chí khuyến nghị quan trọng hoặc yêu cầu bắt buộc (tùy theo quy mô sự kiện) đối với đơn vị tổ chức, bao gồm không sử dụng túi ni - lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút nhựa, ly nhựa, chén, dĩa, hộp xốp... trong các hoạt động phục vụ ăn uống, phát quà tặng tại sự kiện; Hạn chế tối đa việc phát túi ni - lông khó phân hủy miễn phí cho khách hàng.

Các bãi biển ở Vũng Tàu đã đặt các bảng tuyên truyền "nói không với ni - lông, hộp xốp, sản phẩm nhựa dùng một lần". Ảnh: QUANG VŨ

Cùng với đó, có phương án thay thế các sản phẩm nhựa khó phân hủy, nhựa dùng một lần bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như túi giấy, túi sử dụng nhiều lần, túi tự hủy sinh học, ly giấy, ống hút cỏ, tre, bã mía… hoặc các vật liệu tái sử dụng, thân thiện với môi trường khác.

UBND phường Vũng Tàu cũng đề xuất đơn vị tổ chức cần bố trí đầy đủ thùng rác phân loại tại nguồn và có phương án thu gom rác thải ngay sau khi kết thúc sự kiện, đảm bảo trả lại mặt bằng sạch sẽ.

Song song đó, phường khuyến khích quảng bá sản phẩm xanh; ưu tiên vị trí gian hàng hoặc có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng bao bì thân thiện môi trường và các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm tái chế, sản phẩm xanh nhằm lan tỏa thông điệp tiêu dùng bền vững.

QUANG VŨ