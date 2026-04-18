UBND TPHCM trao tặng cờ truyền thống cho Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao cờ truyền thống của UBND cho đại diện Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Chia sẻ về những nỗ lực của tập thể trong quá trình xây dựng và phát triển, cô Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, cho biết: "Ở nơi đây, mỗi bài học không chỉ là con chữ, mà còn là bài học về sự kiên trì. Mỗi giờ lên lớp không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình chạm đến trái tim.

Nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trở về tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường

Những người thầy, người cô của nhà trường không chỉ dạy bằng lời, mà còn dạy bằng cả sự thấu hiểu, bằng đôi tay dẫn dắt, bằng sự nhẫn nại đến lặng thầm. Và chính các em học sinh - với những bước đi tưởng chừng chậm hơn - lại đang tiến về phía trước bằng một nghị lực luôn làm chúng ta phải suy ngẫm và trân trọng.

Phần thưởng lớn nhất của nhà trường là ở những con người đã trưởng thành từ nơi này - những học sinh khiếm thị đã bước ra cuộc đời, tự tin học tập, lao động, sống có ích và lan tỏa giá trị tốt đẹp".

Bà Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam, trao bằng khen cho lãnh đạo Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

Đến dự lễ kỷ niệm, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của đơn vị vào hoạt động giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập trên địa bàn thành phố, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho rằng, những thành tích đạt được đã khẳng định sự cống hiến, tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Các thầy, cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách sống, rèn nghị lực, trao cơ hội để học sinh khiếm thị vươn lên làm chủ cuộc đời.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đồng thời đánh giá cao đóng góp của nhà trường trong việc xây dựng và lan tỏa mô hình giáo dục học sinh khiếm thị trên phạm vi cả nước.

Thời gian qua, nhà trường đã tham gia đào tạo giáo viên, chuyển giao kinh nghiệm, in ấn sách giáo khoa chữ nổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt.

Tiết mục văn nghệ do học sinh của trường trình bày

"Thay mặt lãnh đạo TPHCM, tôi ghi nhận nỗ lực cống hiến của đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể sư phạm nhà trường, đồng thời trân trọng những thế hệ học sinh đã nỗ lực vươn lên, viết nên nhiều câu chuyện đẹp trong cuộc sống.

Với bề dày truyền thống, tôi hy vọng tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; thầy và trò giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển trong thời kỳ đổi mới của đất nước", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy bày tỏ sự tin tưởng.

Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM) được thành lập vào năm 1926 với tên gọi Trường mù Sài Gòn. Giai đoạn 1954 - 1975, trường được chia thành hai cơ sở giáo dục là Trường nam sinh mù và Trường nữ sinh mù, hoạt động dưới mô hình giáo dục chuyên biệt và dạy nghề thủ công truyền thống. Năm 1976, trường chính thức mang tên Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu trên cơ sở sáp nhập Trường nam sinh mù và Trường nữ sinh mù. Hiện nay, Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu triển khai can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị từ 0-5 tuổi, đồng thời tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (có bán trú) cho tất cả các khối từ mầm non đến THCS.

THU TÂM