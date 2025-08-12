Ukraine - Nga "tố" nhau gia tăng tấn công

Ngày 12-8, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cảnh báo số vụ tấn công của quân đội Ukraine vào các khu vực của Nga trong tuần qua đã tăng gần gấp đôi. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mới, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến gặp mặt.

Binh sĩ Nga. Ảnh: Atlantic Council

Phát biểu trước truyền thông, ông Rodion Miroshnik nêu rõ: “Ukraine đã phản ứng với các báo cáo về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bằng cách tăng mạnh các cuộc tấn công vào các khu dân cư và cơ sở dân sự tại Nga.

Đầu tuần trước, các lực lượng vũ trang Ukraine đã liên tục nhằm mục tiêu vào các cơ sở dân sự ở khoảng 50 địa phương đông dân cư. Sau khi có tin tức về việc chuẩn bị đàm phán, số khu dân cư bị Ukraine tấn công đã tăng lên đến khoảng 130. Theo ông Miroshnik, phần lớn các vụ tấn công vào mục tiêu dân sự được báo cáo ở các khu vực Belgorod, Kursk và Kherson. Tổng cộng 22 người đã thiệt mạng trong tuần qua; 105 người khác bị thương, bao gồm 6 trẻ em.

Phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi nhận thấy quân đội Nga không sẵn sàng kết thúc chiến tranh. Ngược lại, họ đang có những động thái cho thấy sự chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mới”. Song ông không nêu rõ địa điểm của các cuộc tấn công. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Trong bối cảnh như vậy, điều quan trọng là sự đoàn kết của thế giới không bị đe dọa”.

VIỆT LÊ