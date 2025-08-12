Ukraine kiểm soát một số khu vực ở miền Đông

Quân đội Ukraine cho biết đã giành lại 2 ngôi làng ở vùng Sumy, miền Đông nước này, bổ sung vào các bước tiến nhỏ gần đây dọc biên giới với Nga trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra ngày 15-8.

ABC News: Lực lượng Ukraine ở vùng Donetsk

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 12-8 thông báo, các lực lượng nước này đã giải phóng các khu định cư Stepne và Novokostiantynivka dọc tuyến đầu ở Sumy.

Trên Facebook, sau cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky và lãnh đạo quân đội, Tổng tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU), Tướng Alexander Syrsky nhấn mạnh: “Ở hướng Sumy, chúng tôi tiến hành các hoạt động chủ động và đã đạt một số thành công, giải phóng đất đai Ukraine”.

Trước đó, quân đội Ukraine cho biết đã giành lại làng Bezsalivka. Những bước tiến nhỏ này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga nhiều tháng qua đẩy mạnh tấn công về phía Tây trên một số đoạn của chiến tuyến dài 1.000km, chiếm thêm các làng mới gần như hàng ngày, chủ yếu ở vùng Donetsk.

Theo dự án bản đồ trực tuyến Deep State của Ukraine, Nga hiện kiểm soát khoảng 200km² ở Sumy và tổng cộng khoảng 114.000km² trên lãnh thổ Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, theo Euronews, 26 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ châu Âu ra tuyên bố khẳng định, người dân Ukraine phải được tự do quyết định tương lai của mình và giải pháp ngoại giao phải bảo vệ lợi ích của Ukraine và châu Âu.

Tuyên bố nêu rõ: “Các cuộc đàm phán thực chất chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn hoặc giảm giao tranh... Chúng tôi cùng chia sẻ quan điểm rằng giải pháp ngoại giao phải bảo vệ lợi ích an ninh thiết yếu của Ukraine và châu Âu”.

Văn kiện này được thông qua tối 11-8 và công bố ngày 12-8, do đa số lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu ký, trừ Hungary.

VIỆT LÊ