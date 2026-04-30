Ùn ứ giao thông cửa ngõ phía Đông TPHCM

Sáng 30-4, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM như cao tốc TPHCM - Long Thành, Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi người dân rời thành phố dịp nghỉ lễ.

Phương tiện xếp hàng trên đường Đồng Văn Cống hướng về phà Cát Lái. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận trên tuyến đường Võ Chí Công, dòng phương tiện nối dài hơn 5km, di chuyển chậm chạp, nhiều thời điểm gần như “chôn chân”. Các tuyến lân cận như Nguyễn Duy Trinh, Liên Phường cũng rơi vào tình trạng tương tự khi lưu lượng xe tăng đột biến.

Do kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, nhu cầu về quê, du lịch của người dân tăng cao, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

Tại vòng xoay Liên Phường, nhiều phương tiện mất gần 30 phút mới có thể di chuyển qua nút giao. Tình trạng ô tô lấn vào làn hỗn hợp, xe máy phải leo lên vỉa hè diễn ra phổ biến, khiến giao thông thêm hỗn loạn. Tài xế Lê Hoàng Liêm, chạy tuyến TPHCM – Nha Trang, cho biết dù đã chờ hơn một giờ nhưng vẫn chưa thể vào cao tốc.

Kẹt xe trên đường Đồng Văn Cống hướng về phà Cát Lái. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lực lượng chức năng đã tăng cường cán bộ cảnh sát giao thông cùng dân phòng để điều tiết, túc trực tại các điểm nóng, căng dây phân luồng xe máy nhằm giảm xung đột giao thông. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện quá lớn, việc di chuyển vẫn hết sức khó khăn.

Cách đó khoảng 9km, khu vực đường Nguyễn Thị Định dẫn vào phà Cát Lái cũng ùn tắc kéo dài khoảng 2km, từ vòng xoay Mỹ Thủy đến bến phà. Hàng trăm ô tô xếp hàng chờ qua phà, nhích từng chút một; xe máy chen kín các làn đường hẹp. Đáng chú ý, gần 10 giờ cùng ngày, một vụ va chạm giữa ô tô con và xe đầu kéo xảy ra tại đây khiến tình hình giao thông càng thêm phức tạp. Lực lượng CSGT phải tạm thời cho một số phương tiện đi ngược chiều để giảm áp lực.

Người dân xếp hàng chờ qua phà Cát Lái. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ghi nhận, tình trạng ùn tắc không chỉ xuất phát từ nhu cầu đi lại tăng cao mà còn do bất cập hạ tầng kéo dài nhiều năm. Dọc tuyến Võ Chí Công và Đồng Văn Cống tồn tại nhiều bãi xe container, bãi trung chuyển hàng hóa hoạt động như các điểm logistics tự phát. Xe đầu kéo, container ra vào liên tục, thường xuyên cắt ngang dòng phương tiện, kéo theo bùn đất, sỏi đá tràn ra mặt đường, gây hư hỏng hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngoài ra, việc tổ chức lại giao thông tại một số nút giao như vòng xoay Phú Hữu thời gian qua chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Việc lắp đặt đèn tín hiệu, phân luồng phương tiện và bố trí dải phân cách nhằm tăng an toàn nhưng lại khiến thời gian chờ kéo dài, gây ùn ứ liên tục trong ngày, thay vì chỉ vào giờ cao điểm như trước.

Phương tiện di chuyển rất chậm do kẹt xe kéo dài. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đã yêu cầu các đơn vị, đặc biệt đề nghị lực lượng CSGT siết chặt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như dừng đỗ sai quy định, đi sai làn, tại khu vực ra vào các bãi container.

QUỐC HÙNG