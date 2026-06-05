Sáng 5-6, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV Thái Thu Xương công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, ngày 4-6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để thảo luận, quyết nghị các nội dung theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV bầu 27 ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV gồm các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa.

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Trong chương trình làm việc sáng 5-6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, ra mắt Ban Chấp hành khóa mới và nghe phát biểu nhận nhiệm vụ của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

VĂN PHÚC