Khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 2 phường Đăk Cấm và Kon Tum

Sáng 5-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc hai phường Đăk Cấm và Kon Tum.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự lễ. Ảnh: HỮU PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc, cho biết, nhiệm vụ đặt ra là tiến hành khai quật, thăm dò dứt điểm để đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ thuộc Trung đoàn 24A/Mặt trận B3, Tiểu đoàn Đặc công 406, Tiểu đoàn Bộ binh 304, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 trở về với đồng đội, quê hương.

Các đại biểu thắp hương trước khi khai quật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÚC

Khu vực tìm kiếm nằm dọc tuyến đường Trường Chinh, trải dài qua nhiều phân đoạn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm cũng như tài sản, công trình của các hộ dân sinh sống trên địa bàn hai phường. Qua thời gian khẩn trương chuẩn bị, địa phương đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ. Ảnh: HỮU PHÚC

Để công tác tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp chỉ huy các lực lượng rà phá bom mìn và điều hành công tác khai quật. Quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm phương châm: “Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ”. Mọi thao tác phải bảo đảm chính xác, khoa học, an toàn tuyệt đối về người và trang bị, đồng thời thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện động thổ, khai quật. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các đơn vị nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm để sớm đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và đồng đội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC