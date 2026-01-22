Ứng dụng khoa học công nghệ: “Đòn bẩy” nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ (KHCN) vào sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn chuyển đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất của người nông dân.

Đánh thức tiềm năng

Hiện nay, trên địa bàn xã Phú Giáo đã hình thành nhiều mô hình hiệu quả như: trồng dưa lưới trong nhà kính, nuôi heo trại lạnh hay ứng dụng hệ thống tưới tự động cho cây có múi.

Đây cũng là địa phương có nhiều nông dân luôn mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật mới. Ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long cho biết, toàn bộ gần 70 thành viên HTX đều nhận thức rõ vai trò của KHCN và chú trọng ứng dụng vào thực tế.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long

Theo ông Quyết, KHCN giúp giảm chi phí sản xuất, hạn chế dịch bệnh và giải phóng sức lao động. Quan trọng hơn, nó thay đổi mạnh mẽ phương thức canh tác của nông dân. Ông cho hay: “Trước đây việc pha trộn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều làm thủ công với tỷ lệ ước chừng, nay đã có máy tính toán và tưới thẩm thấu chính xác. Hay như việc thu hoạch dưa lưới, thay vì đếm ngày cảm tính như trước, nông dân hiện dùng máy đo độ ngọt để chọn đúng thời điểm thu hoạch hợp lý nhất”.

Chìa khóa từ công nghệ số

Tương tự Phú Giáo, xã Phước Thành cũng đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ các khu nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn. Hiện trên địa bàn xã đã hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao, như: Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái do Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I làm chủ đầu tư có diện tích 500 ha; Công ty Cổ phần Vinamit trang trại với đạt chuẩn hữu cơ (organic) rộng khoảng 150ha; trang trại bò sữa của Công ty CP Anova Agri Bình Dương.

Sản xuất tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái

Bên cạnh các doanh nghiệp lớn, các hộ nông dân cá thể cũng chủ động đầu tư hệ thống nhà kính, tưới tự động cho dưa lưới, sầu riêng và rau sạch. Ông Nguyễn Đức Thuận, chủ trang trại sầu riêng tại ấp Đồng Trâm, xã Phước Thành chia sẻ, nhờ áp dụng hệ thống cảnh báo dịch bệnh sớm và tưới nước tự động mà trang trại của ông phát triển ổn định, đảm bảo chất lượng nông sản, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Việc ứng dụng tốt tiến bộ KHCN đã giúp cho trang trại sầu riêng của ông Nguyễn Đức Thuận phát huy hiệu quả kinh tế

Ông Võ Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Thành cho hay, điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu của xã phù hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, nhất là cây ăn trái, rau sạch, cây dược liệu và chăn nuôi tập trung. Trên địa bàn đã hình thành các trang trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất, sơ chế nông sản, cùng với những mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp sạch bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý hành chính, trong sản xuất nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc nông sản, thương mại điện tử và quản lý đời sống xã hội đã giúp Phước Thành rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị, từng bước hình thành mô hình nông thôn mới thông minh.

Việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp là bước đi đúng hướng của các địa phương phía Bắc TPHCM. Với không gian nông thôn rộng mở sau sáp nhập, cộng với cách làm bài bản, lộ trình rõ ràng, các địa phương nơi đây sẽ biến tiềm năng thành động lực, lợi thế thành kết quả cụ thể trong chặng đường phát triển sắp tới.

CAO SƠN