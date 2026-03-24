Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ lưu trú

Chiều 24-3, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC, phường Tân Mỹ, TPHCM) diễn ra Hội thảo “Quản lý Housekeeping hiện đại”, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

Chương trình thuộc khuôn khổ sự kiện Triển lãm quốc tế Food & Hospitality Vietnam 2026 (ẩm thực và dịch vụ khách sạn).

Học viên Trường Trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist tại một cuộc thi nghiệp vụ buồng phòng

Theo các chuyên gia, Housekeeping (bộ phận buồng phòng) được xem là “xương sống” đảm bảo chất lượng dịch vụ lưu trú, trực tiếp quyết định trải nghiệm của khách. Hiện cả nước có hàng chục nghìn cơ sở lưu trú, kéo theo nhu cầu rất lớn về nhân lực buồng phòng.

Tuy nhiên, mô hình quản lý truyền thống dựa nhiều vào lao động thủ công đang bộc lộ hạn chế, nhất là trong bối cảnh chi phí vận hành tăng và yêu cầu dịch vụ ngày càng cao.

Lữ hành Saigontourist chuẩn bị đón các đoàn khách tàu biển quốc tế tham quan TPHCM

Xu hướng mới cho thấy, quản lý Housekeeping hiện đại đang chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ và dữ liệu. Nhiều khách sạn bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý buồng phòng, cảm biến theo dõi tình trạng sử dụng phòng, thậm chí tích hợp trí tuệ nhân tạo để tối ưu lịch dọn phòng theo nhu cầu thực tế thay vì cố định. Cách làm này giúp tiết giảm chi phí, nâng năng suất lao động và cải thiện tốc độ phục vụ.

Từ ngày 24 đến 26-3, tại SECC, diễn ra Triển lãm quốc tế Food & Hospitality Vietnam 2026, do Informa Markets Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Sở Công thương TPHCM. Sự kiện có quy mô trưng bày 13.000m², quy tụ khoảng 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước như Anh, Brazil, Canada, Mỹ…, giới thiệu đa dạng sản phẩm từ nguyên liệu, thiết bị đến giải pháp vận hành cho ngành F&B và khách sạn. Ước tính, khoảng 17.000 lượt người dân, du khách tham gia trong thời gian diễn ra triển lãm.

THI HỒNG