Cập nhật xu hướng phát triển mô hình chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư

Sáng 15-5, Bệnh viện Ung bướu TPHCM phối hợp với Hội Ung thư TPHCM tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật bệnh viện năm 2026 với chủ đề: “Tiếp cận chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư trong thời đại mới”.

Đây là hoạt động khoa học thường niên nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và phục hồi cho bệnh nhân ung thư, đồng thời tạo diễn đàn kết nối học thuật giữa các chuyên gia, nhà khoa học và nhân viên y tế trong lĩnh vực ung thư học.

Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, hội nghị năm nay quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước cùng đại diện các bệnh viện, trường đại học y khoa, trung tâm ung bướu và các đơn vị nghiên cứu khoa học trong cả nước. Chương trình tập trung vào xu hướng phát triển mô hình chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư trong bối cảnh y học hiện đại, với sự kết hợp đa chuyên khoa, cá thể hóa điều trị, phối hợp Đông Tây Y, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong thực hành lâm sàng.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM phát biểu tại hội nghị

Với 10 phiên khoa học, bao gồm 2 phiên toàn thể và 8 phiên chuyên đề với 47 bài báo cáo khoa học thuộc nhiều lĩnh vực chuyên sâu như: Tổng quát - Giải phẫu bệnh, Miễn dịch, Y học cổ truyền, Dinh dưỡng - Phục hồi chức năng, Xạ trị, Ngoại khoa, Tiêu hóa và Tuyến vú. Các báo cáo tập trung cập nhật những tiến bộ trong điều trị đa mô thức, kỹ thuật chẩn đoán hiện đại, điều trị cá thể hóa, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh các phiên khoa học chính, hội nghị còn tổ chức 2 phiên vệ tinh với sự tham gia của các đơn vị dược phẩm, thiết bị và công nghệ y tế nhằm giới thiệu các tiến bộ mới trong điều trị và chăm sóc ung thư.

“Thông qua hội nghị, Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm chuyên sâu hàng đầu trong lĩnh vực ung thư học tại khu vực phía Nam, đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn và ứng dụng các thành tựu mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư trong thời đại mới”, TS-BS Diệp Bảo Tuấn thông tin.

THÀNH SƠN