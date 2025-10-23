Ưu đãi đặc quyền khi mua sắm tại Co.opmart, Co.opXtra

Đại diện Saigon Co.op cho biết, đây là một trong những hoạt động hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng và khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm. Với sản phẩm Heineken 0.0 không cồn, người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp khi lái xe hoặc trong các buổi gặp gỡ thân mật.
Giới chuyên môn đánh giá, các chương trình tri ân thành viên đang giúp doanh nghiệp bán lẻ tạo dựng sự gắn kết lâu dài với người mua, đồng thời nâng cao văn hóa tiêu dùng an toàn, minh bạch. Người tiêu dùng nên kiểm tra thời hạn sử dụng của cả voucher lẫn sản phẩm, lựa chọn dung tích và quy cách phù hợp để tối ưu hóa lợi ích mua sắm.