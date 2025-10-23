Ưu đãi đặc quyền khi mua sắm tại Co.opmart, Co.opXtra

Nhằm tri ân người tiêu dùng trung thành, Saigon Co.op đang phối hợp cùng Heineken Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền dành riêng cho khách hàng hạng Bạch Kim trong tháng 10-2025. Theo đó, khách hàng khi nhận coupon sinh nhật sẽ được tặng thêm 1 voucher Got It trị giá 20.000 đồng từ Heineken Việt Nam. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31-10, tại toàn bộ hệ thống Co.opmart, Co.opXtra và Finelife trên cả nước.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, đây là một trong những hoạt động hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng và khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm. Với sản phẩm Heineken 0.0 không cồn, người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp khi lái xe hoặc trong các buổi gặp gỡ thân mật.

Giới chuyên môn đánh giá, các chương trình tri ân thành viên đang giúp doanh nghiệp bán lẻ tạo dựng sự gắn kết lâu dài với người mua, đồng thời nâng cao văn hóa tiêu dùng an toàn, minh bạch. Người tiêu dùng nên kiểm tra thời hạn sử dụng của cả voucher lẫn sản phẩm, lựa chọn dung tích và quy cách phù hợp để tối ưu hóa lợi ích mua sắm.

MINH ANH