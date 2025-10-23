Tiêu dùng thông minh

Ưu đãi đặc quyền khi mua sắm tại Co.opmart, Co.opXtra

SGGP

Nhằm tri ân người tiêu dùng trung thành, Saigon Co.op đang phối hợp cùng Heineken Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền dành riêng cho khách hàng hạng Bạch Kim trong tháng 10-2025. Theo đó, khách hàng khi nhận coupon sinh nhật sẽ được tặng thêm 1 voucher Got It trị giá 20.000 đồng từ Heineken Việt Nam. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31-10, tại toàn bộ hệ thống Co.opmart, Co.opXtra và Finelife trên cả nước.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, đây là một trong những hoạt động hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng và khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm. Với sản phẩm Heineken 0.0 không cồn, người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp khi lái xe hoặc trong các buổi gặp gỡ thân mật.

Giới chuyên môn đánh giá, các chương trình tri ân thành viên đang giúp doanh nghiệp bán lẻ tạo dựng sự gắn kết lâu dài với người mua, đồng thời nâng cao văn hóa tiêu dùng an toàn, minh bạch. Người tiêu dùng nên kiểm tra thời hạn sử dụng của cả voucher lẫn sản phẩm, lựa chọn dung tích và quy cách phù hợp để tối ưu hóa lợi ích mua sắm.

MINH ANH

Từ khóa

Heineken 0.0 Saigon Co.op Voucher Quy cách Thời hạn sử dụng Thân mật Tiêu dùng Giới chuyên môn Tạo dựng Tri ân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn