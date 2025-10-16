Kênh mua sắm online của Saigon Co.op tăng trưởng mạnh

Kênh thương mại điện tử Co.op Online của Saigon Co.op đang ghi nhận mức tăng trưởng 30-40% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định xu hướng mua sắm trực tuyến tiếp tục mở rộng trong hệ thống bán lẻ hàng Việt.

Ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op, cho biết, Co.op Online là ứng dụng mua sắm vừa được Saigon Co.op nâng cấp với giao diện hiện đại, thân thiện và dễ truy cập hơn, nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho người dùng. Nền tảng mới cho phép người dùng tự động định vị khu vực, giúp việc chọn siêu thị gần nhất để giao hàng trở nên nhanh chóng, thuận tiện và có thể thao tác mọi lúc, mọi nơi. Cùng với đó, hệ thống thanh toán và tích hợp ưu đãi được nâng cấp đồng bộ, giúp khách hàng mua sắm trực tuyến nhanh, an toàn và liền mạch hơn với hệ thống bán lẻ trực tiếp.

Theo mục tiêu năm 2025 của Saigon Co.op, doanh số từ kênh thương mại điện tử sẽ đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2024. Việc tăng tốc kênh online được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển bán lẻ đa kênh, góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng thời số hóa.

