TPHCM đẩy mạnh kích cầu, tiêu dùng cuối năm

Theo Chi cục Thống kê TPHCM, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá trong tháng 9-2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 167.455 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và 15% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 85.378 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng mức bán lẻ, tăng 3,1% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Sở Công thương TPHCM đánh giá, mức tăng trưởng này được thúc đẩy từ nhiều hoạt động, trong đó có các chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh của các doanh nghiệp, nhà bán lẻ lớn như Saigon Co.op, Winmart… đang tích cực triển khai. Dù vậy, theo Sở Công thương TPHCM, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình kích cầu quy mô lớn, nổi bật là chương trình khuyến mãi tập trung với hơn 6.000 thương nhân tham gia. Cuối năm, Sở Công thương dự kiến tổ chức Tuần lễ kết nối cung - cầu từ ngày 19 đến 21-12 tại khu vực Vũng Tàu và Lễ hội yến từ ngày 12 đến 14-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm thu hút du khách, quảng bá sản phẩm đặc trưng.

Giới chuyên gia nhận định, việc TPHCM tăng tốc kích cầu cuối năm không chỉ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5%, mà còn giúp doanh nghiệp nội củng cố thị trường trong nước, tạo nền tảng cho năm 2026, giai đoạn mới của phục hồi tiêu dùng và phát triển bền vững.

KHÁNH BĂNG