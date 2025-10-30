Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy vai trò chủ lực của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

Phát biểu tại lễ trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tôn vinh vai trò của báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thủ tướng cũng kêu gọi tiếp tục phát huy vai trò giám sát của báo chí, mặt trận tổ quốc và nhân dân, khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài.

Tối 30-10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự buổi lễ.

Thủ tướng tới dự lễ trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tối 30-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân”, là “giặc nội xâm”. Từ đó, Đảng và Nhà nước đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nghiêm minh trong công cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thủ tướng khẳng định, trong công cuộc đấu tranh trên, có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí và đội ngũ, những người làm báo cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng và các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng cũng cho rằng, đằng sau mỗi bài báo, mỗi phóng sự điều tra là sự sáng tạo không ngừng nghỉ, là tinh thần cống hiến hết mình, là bản lĩnh, là trí tuệ và sự dấn thân quả cảm của những người làm báo để ánh sáng công lý và sự thật được soi rọi, góp phần giúp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng.

Qua theo dõi, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các tác phẩm tham gia dự giải năm nay đều mang tính thời sự cao, ghi nhận những vấn đề nổi lên từ thực tiễn, phản ánh sự thật, chỉ mặt điểm tên, trực diện lên án những cá nhân, tập thể có biểu hiện tiêu cực.

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm phản ánh gương người tốt, việc tốt, dũng cảm đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và có tính lan tỏa cao; nhiều tác phẩm thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và sự tham gia tích cực của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách vừa lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ lực của báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ, kiên định, kiên trì về bản lĩnh chính trị, tâm huyết, sắc sảo về chuyên môn, nhân văn trong hành nghề và quyết liệt, dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim”.

Các tác giả đoạt giải khuyến khích. Ảnh: QUANG PHÚC

Dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành bảo vệ báo chí, những người làm báo trong đấu tranh với các biểu hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các tác giả, nhóm tác giải đoạt giải C, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: QUANG PHÚC

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó cổ vũ và tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trong phát hiện, đấu tranh, lên án những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sau 2 năm triển khai, Ban Tổ chức giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí gửi tham dự thuộc 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 giải A; 10 giải B; 12 giải C; 18 giải khuyến khích. Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải C với loạt 5 bài "Những dự án ngàn tỷ đắp chiếu".

ĐỖ TRUNG