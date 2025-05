Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động”

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; nguyên lãnh đạo TPHCM, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM qua các thời kỳ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo của Thành ủy TPHCM, sự phối hợp của HĐND, UBND TPHCM và đồng hành của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn thực hiện vai trò nòng cốt và sứ mệnh trong phát huy tinh thần và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.

Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cùng tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể nói, mỗi hoạt động, mỗi chương trình, mỗi công trình của MTTQ Việt Nam TPHCM đều hướng đến chăm lo cho người dân, lấy người dân làm trung tâm.

Bí thư Thành ủy TPHCM tri ân lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM qua các thời kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chương trình tri ân gương điển hình sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM (1975 - 2025) và lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động chính là để ghi nhận, biểu dương cả hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM, tri ân những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc 50 năm qua, chăm lo an sinh xã hội, đồng thời khơi dậy truyền thống đoàn kết, cùng chung sức nối tiếp truyền thống phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng và phát triển TPHCM.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, chăm lo công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và các đại biểu dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Danh hiệu “Anh hùng Lao động” trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là kết quả của 50 năm MTTQ Việt Nam TPHCM vững bước trong lòng thành phố, trong đó có sự chung sức, đồng lòng của các nhân sĩ, trí thức, các dân tộc, tôn giáo, kiều bào, các tầng lớp nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ Mặt trận các cấp thành phố.

Cùng với cả nước và hệ thống chính trị của TPHCM trong chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập, vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam TPHCM trong hệ thống chính trị nói riêng và xã hội nói chung ngày càng được nâng cao thông qua việc chủ động, khởi xướng, xây dựng những chương trình hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng bộ TPHCM và MTTQ Việt Nam thiết thực, hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà đến các em thuộc diện gia đình chính sách. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam TPHCM phát động, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tạo được sự đồng thuận, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thi đua lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác phòng, chống dịch Covid-19, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội…

Qua đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng thành phố, góp phần tích cực trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quà đến các em thuộc diện gia đình chính sách. Ảnh: VIỆT DŨNG



Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện, nhất là dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Vai trò nhân dân trong tham gia, quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn hệ trọng của thành phố, đất nước được phát huy. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chú trọng tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe giải quyết kiến nghị, bức xúc của nhân dân. MTTQ Việt Nam TPHCM thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực sự là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Trần Kim Yến và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của TPHCM đã thiết lập, mở rộng đoàn kết hữu nghị và ký kết hợp tác với một số địa phương của các quốc gia, thực hiện có hiệu quả đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia”, xây dựng mối quan hệ gắn bó với tổ chức nhân dân các nước trong khu vực và tổ chức kiều bào ở nước ngoài, góp phần tạo dựng uy tín và xây dựng hình ảnh TPHCM là đối tác tốt, tin cậy với địa phương các nước.

Chương trình văn nghệ trong buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong những năm qua, với nỗ lực đóng góp to lớn của công tác Mặt trận đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của TPHCM, MTTQ Việt Nam TPHCM được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương độc lập (Hạng nhất), Huân chương lao động (Hạng nhất); Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương bảo vệ Tổ quốc… và nhiều danh hiệu, bằng khen cao quý khác, đã trở thành động lực thúc đẩy, động viên mạnh mẽ tinh thần để MTTQ Việt Nam TPHCM tin tưởng bước vào giai đoạn mới, giai đoạn bứt phá, phát triển toàn diện.

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống năng động, sáng tạo, tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM – Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM đã trao 33 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Bắt đầu từ năm 2001, chương trình đã chăm lo, tiếp sức cho hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được tiếp tục đến trường và thực hiện trọn vẹn ước mơ của các em. Dịp này, Ban tổ chức cũng tặng 50 phần quà đến các em thuộc diện gia đình chính sách. Đây là hoạt động có tính chất đặc trưng và thực hiện xuyên suốt của MTTQ Việt Nam TPHCM, đảm bảo thực hiện đồng bộ chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội.

VĂN MINH