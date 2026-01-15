Trưa 15-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM về thành lập và chỉ định nhân sự cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Các đồng chí dự hội nghị

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM quyết định thành lập 10 Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM, gồm:

1. Thành lập Đảng bộ bộ phận Đoàn Luật sư TPHCM trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và Đảng bộ bộ phận Đoàn Luật sư TPHCM (trước đây), gồm 337 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Đoàn Luật sư TPHCM

2. Thành lập Đảng bộ bộ phận Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM, trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Dương và Đảng bộ bộ phận Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (trước đây), gồm 95 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thành lập Đảng bộ bộ phận Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương và Đảng bộ bộ phận Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (trước đây), gồm 113 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM làm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM; Đảng bộ bộ phận Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM

4. Thành lập Chi bộ Hội Chữ thập đỏ TPHCM trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và Chi bộ Hội Chữ thập đỏ TPHCM (trước đây), gồm 45 đảng viên. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM làm Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Thành lập Chi bộ Hội Luật gia TPHCM trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Hội Luật gia tỉnh Bình Dương và Chi bộ Hội Luật gia TPHCM (trước đây), gồm 14 đảng viên. Đồng chí Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM được chỉ định làm Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc trao quyết định đến các Chi bộ

6. Đổi tên Chi bộ Hội Đông y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành Chi bộ Hội Đông y TPHCM, gồm 3 đảng viên. Chỉ định đồng chí Đặng Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội Đông y TPHCM giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030.

7. Thành lập Chi bộ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM gồm 6 đảng viên. Đồng chí Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM được chỉ định làm Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030.

8. Thành lập Chi bộ Hội Nhà báo TPHCM, gồm 7 đảng viên. Chỉ định đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM làm Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030.

9. Thành lập Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (trước đây), gồm 13 đảng viên. Đồng chí Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM được chỉ định làm Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030.

10. Thành lập Chi bộ Liên minh Hợp tác xã TPHCM trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương và Chi bộ Liên minh Hợp tác xã TPHCM (trước đây), gồm 36 đảng viên. Đồng chí Trần Ngọc Hưng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TPHCM được chỉ định làm Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao quyết định đến các Chi bộ

Phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh chúc mừng các Chi, Đảng bộ bộ phận vừa được thành lập. Đồng chí tin tưởng, với số lượng 20 Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc và gần 2.000 đảng viên, Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM thực sự là Đảng bộ mạnh, đóng góp xứng đáng cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM; góp phần vào xây dựng TPHCM trong giai đoạn mới.

Sau thành lập, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM khẩn trương ổn định tổ chức, tập trung xây dựng ngay các quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân công rõ ràng trong cấp ủy các chi bộ để triển khai công việc thuận lợi. Cùng với đó, xây dựng, triển khai ngay chương trình công tác năm 2026 trên cơ sở bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Chi, Đảng bộ bộ phận cũng cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với chuyển đổi số trong công tác Đảng. Đồng thời, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên mới; tiếp tục lãnh đạo việc sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong gắn với tinh giản biên chế…

THU HƯỜNG