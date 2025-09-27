Đồng chí Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao quyết định cho đồng chí Lê Quang Tùng

Ngày 27-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 77 đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có 18 đồng chí.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Cần Thơ; Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Đồng thời, Bộ Chính trị đã có chủ trương về việc điều động, phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Theo đó, đồng chí Đỗ Thanh Bình được điều động nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Đồng chí Đỗ Thanh Bình sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ nhất. Các quyết định của các đồng chí được điều động sẽ được công bố và trao tại cơ quan, đơn vị mới.

Tin liên quan Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ

VĨNH TƯỜNG