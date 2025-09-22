Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nhiều nghị quyết về công tác bầu cử

Hôm nay 22-9, phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tiếp tục đợt họp thứ 3 với khoảng 30 nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 49, sáng 5-9

Trong công tác lập pháp, UBTVQH cho ý kiến về các dự án: Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi)...

Với công tác giám sát, cơ quan thường trực của Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn...

Đặc biệt, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua nghị quyết của UBTVQH quy định về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố...

Cũng trong phiên họp này, UBTVQH xem xét, thông qua nghị quyết liên tịch của UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

ANH THƯ