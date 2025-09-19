Thế giới

Taliban ngắt Internet cáp quang tại Afghanistan

Theo ABC News, chính quyền Taliban áp lệnh ngắt Internet cáp quang tại các tỉnh miền Bắc và miền Đông Afghanistan để ngăn các hoạt động “vô đạo đức” trên mạng.

Sử dụng Internet tại Afghanistan. Ảnh: AP
Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Taliban bày tỏ lo ngại về nội dung khiêu dâm, hành vi tán tỉnh giữa nam và nữ trên mạng Internet.

Tại nhiều tỉnh miền Đông và miền Bắc, trong đó có các tỉnh Kunduz, Badakhshan, Baghlan, Takhar và Balkh, các hộ gia đình không thể tiếp tục sử dụng Internet cáp quang, trong khi Internet di động vẫn hoạt động. Phía chính quyền Taliban cho biết, đang tìm giải pháp thay thế cho các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Đây là lệnh cấm Internet cáp quang đầu tiên kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan năm 2021. Tổ chức Hỗ trợ Truyền thông Afghanistan (AMSO) đã lên án và bày tỏ quan ngại về lệnh cấm.

Năm 2024, Bộ Truyền thông Afghanistan cho biết, nước này có mạng lưới cáp quang dài hơn 1.800km và đã được phê duyệt mở rộng thêm 488km. Hầu hết các tỉnh của Afghanistan có dịch vụ Internet cáp quang.

