Du khách đến TPHCM tăng mạnh trong dịp lễ

Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc trên Saigon WaterGO

Ghi nhận tại các khách sạn ở gần điểm xem bắn pháo hoa tại khu vực phường Sài Gòn, Bến Thành, Vũng Tàu…, công suất phòng dịp lễ 30-4 và 1-5 tăng mạnh, nhiều nơi gần kín chỗ. Một số cơ sở lưu trú cho biết tỷ lệ lấp đầy đã vượt 90%, đặc biệt các hạng phòng có tầm nhìn trực diện pháo hoa được đặt hết từ sớm.

Theo bà Vũ Thị Thanh Hiền, Giám đốc Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon), công suất phòng hiện đạt khoảng 90%. Mức tăng này phản ánh nhu cầu du lịch nội đô tăng cao, đồng thời cho thấy lợi thế rõ nét của các khách sạn trung tâm khi vừa lưu trú, vừa thuận tiện trải nghiệm không khí lễ hội.

Du khách xem bắn pháo hoa từ một khách sạn trung tâm phường Sài Gòn

Dịp này, nhiều khách sạn cũng đẩy mạnh các gói dịch vụ kết hợp xem pháo hoa và ẩm thực. Khách lưu trú có thể dễ dàng di chuyển đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng thức các chương trình nghệ thuật, hoặc lựa chọn các không gian ngay trong khách sạn. Royal Hotel Saigon tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho khách lưu trú và khách sử dụng dịch vụ.

Kem dừa được giới thiệu tại Khách sạn Continental Saigon

Trong khi đó, Khách sạn Grand Saigon thu hút với Rooftop Grand Lounge – điểm ngắm pháo hoa từ trên cao, kết hợp buffet đa dạng...

Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngành du lịch TPHCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 4-2026, với nhiều chỉ số tích cực và sự xuất hiện của các sản phẩm mới. Cụ thể, khách quốc tế đến thành phố trong tháng 4 ước đạt 881.102 lượt, nâng tổng 4 tháng lên 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm. Tổng thu du lịch riêng tháng 4 đạt khoảng 22.000 tỷ đồng, đưa doanh thu 4 tháng lên 172.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu năm 2026.

THI HỒNG